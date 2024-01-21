Я бы не спешил с выводами: Буданов сделал заявление о смерти Пригожина

Глава ГУР прокомментировал гибель Пригожина.

https://glavred.info/ukraine/ya-by-ne-speshil-s-vyvodami-budanov-sdelal-zayavlenie-o-smerti-prigozhina-10535018.html Ссылка скопирована

Буданов сделал заявление о смерти Пригожина / коллаж: Главред, фото: Википедия, Россми

В Главном управлении разведки сделали неоднозначное заявление о Пригожине. В ведомстве призывают не спешить с выводами. Об этом сказал глава ГУР при Министерстве обороны в интервью иностранному изданию, сообщает ТСН.

Кирилл Буданов утверждает, что на данный момент нет ни одного доказательства того, что Евгений Пригожин уже мертв и спешить с выводом о смерти в авиакатастрофе в прошлом году пока рано.

Всем известно, что на Западе допускают версию заказанного убийства, к которому может быть причастен Путин, однако согласно данным иностранных журналистов, в Кремле опровергают причастность и подкрепляют это экспертизой ДНК. Однако при этом, его тело ни разу не показали публично.

видео дня

"Вагнер существует, а если говорить о Пригожине, я бы не спешил с выводами. Я не говорю, что он не мертв или что он мертв. Я говорю, что нет ни одного доказательства того, что он мертв", - ответил Кирилл Буданов на вопрос журналиста.

Смерть Пригожина

Напомним, 23 августа 2023 года самолет ЧВК "Вагнера", на котором был главарь наемников Евгений Пригожин, могла сбить российская ПВО. Местные жители слышали, что в небе прозвучало два взрыва.

Немного позже появилась теория о том, что секретарь Совбеза России Николай Патрушев мог быть причастен к организации убийства главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в августе 2023 года. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей западных спецслужб и бывшего офицера российской разведки, Патрушев еще летом 2022 начал предупреждать российского диктатора Владимира Путина о растущем влиянии Пригожина. Тогда Путин пропустил мимо ушей предупреждение, в частности, из-за роли "вагнеровцев" в войне против Украины.

Также, российский политолог Валерий Соловей высказал предположение о том, что главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин живой и скрывается на одном из островов Венесуэлы. Он уточнил, что Пригожин якобы находится на райском острове Маргарита, крупнейшем острове Венесуэлы, который расположен в южной части Карибского моря.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.