УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Я бы не спешил с выводами: Буданов сделал заявление о смерти Пригожина

Елизавета Бельмас
21 января 2024, 15:15
Глава ГУР прокомментировал гибель Пригожина.
Буданов сделал заявление о смерти Пригожина
Буданов сделал заявление о смерти Пригожина / коллаж: Главред, фото: Википедия, Россми

В Главном управлении разведки сделали неоднозначное заявление о Пригожине. В ведомстве призывают не спешить с выводами. Об этом сказал глава ГУР при Министерстве обороны в интервью иностранному изданию, сообщает ТСН.

Кирилл Буданов утверждает, что на данный момент нет ни одного доказательства того, что Евгений Пригожин уже мертв и спешить с выводом о смерти в авиакатастрофе в прошлом году пока рано.

Всем известно, что на Западе допускают версию заказанного убийства, к которому может быть причастен Путин, однако согласно данным иностранных журналистов, в Кремле опровергают причастность и подкрепляют это экспертизой ДНК. Однако при этом, его тело ни разу не показали публично.

видео дня

"Вагнер существует, а если говорить о Пригожине, я бы не спешил с выводами. Я не говорю, что он не мертв или что он мертв. Я говорю, что нет ни одного доказательства того, что он мертв", - ответил Кирилл Буданов на вопрос журналиста.

Смерть Пригожина

Напомним, 23 августа 2023 года самолет ЧВК "Вагнера", на котором был главарь наемников Евгений Пригожин, могла сбить российская ПВО. Местные жители слышали, что в небе прозвучало два взрыва.

Немного позже появилась теория о том, что секретарь Совбеза России Николай Патрушев мог быть причастен к организации убийства главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в августе 2023 года. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей западных спецслужб и бывшего офицера российской разведки, Патрушев еще летом 2022 начал предупреждать российского диктатора Владимира Путина о растущем влиянии Пригожина. Тогда Путин пропустил мимо ушей предупреждение, в частности, из-за роли "вагнеровцев" в войне против Украины.

Также, российский политолог Валерий Соловей высказал предположение о том, что главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин живой и скрывается на одном из островов Венесуэлы. Он уточнил, что Пригожин якобы находится на райском острове Маргарита, крупнейшем острове Венесуэлы, который расположен в южной части Карибского моря.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Евгений Пригожин ЧВК Вагнер
Реклама

Главное за день

Я бы не спешил с выводами: Буданов сделал заявление о смерти Пригожина

Я бы не спешил с выводами: Буданов сделал заявление о смерти Пригожина

15:15 Украина
Bild пишет о новой стратегии ВСУ: Украина меняет цели ударов по России

Bild пишет о новой стратегии ВСУ: Украина меняет цели ударов по России

14:48 Украина
Россияне перешли в наступление по всему фронту: в ВСУ раскрыли детали

Россияне перешли в наступление по всему фронту: в ВСУ раскрыли детали

13:10 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:54

Надо идти вперед: экс-командир батальона "Айдар" озвучил сценарии войны на 2024 год

15:15

Я бы не спешил с выводами: Буданов сделал заявление о смерти Пригожина

15:09

Во все сферы жизни ворвется счастье и успех: этот ритуал надо провести 24 январяВидео

15:05

Войска РФ в морозы атакуют с бронетехникой, их потери выросли – разведка Британии

14:54

"Великий лидер в Европе": Трамп сделал комплимент премьеру Венгрии Виктору Орбану

Россия накапливает войска и будет наступать, ключевыми для неё будут четыре города – генерал МаломужРоссия накапливает войска и будет наступать, ключевыми для неё будут четыре города – генерал Маломуж
14:52

16-летний сын Марички Падалко собрался служить в ВСУ

14:51

Пора перепрятать: где категорически нельзя хранить деньги и драгоценности

14:48

Bild пишет о новой стратегии ВСУ: Украина меняет цели ударов по России

14:30

Атака на российский нефтяной терминал: стало известно, кто ее организатор

Реклама
14:25

Что нельзя выбрасывать 22 января, чтобы не потерять счастье - приметы

14:16

Невеста бросила Франкенштейна: рецензия на фильм "Бедные-несчастные"Видео

14:07

В Севастополе раздались взрывы: оккупанты жалуются на ракеты ВСУ

13:16

В Украине изменили стоимость сразу всех важных продуктов: чего ожидать гражданам

13:10

Россияне перешли в наступление по всему фронту: в ВСУ раскрыли детали

12:58

Любовный гороскоп на неделю с 22 по 28 января: Деве - старший партнер, Козерогу - много внимания

12:50

Зеленский не видит необходимости мобилизовать 500 тысяч человек

12:43

(Не)железная леди: Маша Ефросинина попала в больницу - что произошло

12:07

Лишних повесток от ТЦК больше не будет - Минобороны

11:55

Масштабные взрывы в России: СМИ сообщили, что стало целью для атаки беспилотников

11:51

Подставили под огонь гражданских: оккупанты поймали прилет в Донецке

Реклама
11:44

Гороскоп на завтра 22 января: Овну - финансовый ущерб, Весам - болезнь ребенка

11:14

Под Авдеевкой погибло столько, сколько в Афганистане: Цехоцкий о потерях на фронте

11:13

Боевые действия на фронте в 2024 году: Буданов анонсировал сюрпризы для россиян

11:12

Пролежит до весны: как хранить лук, чтобы не сгнил

10:36

Как понять, что отношения обречены: психотерапевт назвала 3 признака

10:33

Церковный праздник 22 января: от чего воздержаться в день святого апостола Тимофея

10:29

Китайский гороскоп на завтра 22 января: Петухам - напряженный день, Кабанам - споры

10:18

Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 января 2024: кому подмигнет удача

10:03

Ничего крутить не надо: шикарный рецепт ленивых голубцов от Татьяны Литвиновой

09:50

Дешевая и суперполезная: какая ягода самая полезная для организма человека

09:45

"Нужно сохранить жизни": в ВСУ подтвердили отступление из села на Харьковщине

09:22

Гороскоп на неделю с 22 по 28 января: Близнецы - не верьте никому, Тельцы будут на высоте

09:09

Россияне экономят один из видов ракет: в ВСУ предупредили об угрозе

08:22

Россияне захватили село на Харьковщине и имеют успех в районе Купянска - ISW

07:34

Масштабная атака дронов по стратегическим объектам в России: что известно

06:27

Геополитическая шизофрения: Украине пора определятьсямнение

04:20

"Коллапс для мира": генерал назвал сценарий, если вдруг одержит победу РоссияВидео

03:27

Лишь каждый пятый может решить головоломку: нужно найти четвертого медведя за 36 секунд

02:40

Понадобится лишь уксус: эксперт показал, как хранить твердый сыр свежим неделями

02:24

"Все произойдет очень быстро": дипломат назвал сценарий распада России

Реклама
01:30

Как скачать видео с Фейсбук: хитрый фокус ошарашит опытного хакера

00:37

В нескольких областях России прогремели взрывы: оккупанты заявили, об атаке БПЛА

20 января, суббота
23:29

Волосы станут шелковистыми: для чего нужен кондиционер и как им пользоваться

22:39

"Россия не должна выиграть": генерал ЕС предупредил о серьезных последствиях победы РФ

22:28

Сколько боеприпасов КНДР передала в Россию: ГУР поразило числом

21:25

София Ротару поделилась нежным "молодым" фото с мужем

21:09

Этот микроэлемент влияет на все: для чего нужен цинк и как его принимать

21:08

"Когда РФ потерпит глобальное поражение": в ОП озвучили условия для переговоров

20:52

Это очень полезно и вкусно: шикарная закуска за 2 минутыВидео

20:44

Гурулев напрасно переживает - ГУЛАГ на России будетмнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
Церковные праздники 2024Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять