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Под крыло самолета подложили бомбу: в WSJ выяснили, кто организовал убийство Пригожина

Анна Ярославская
22 декабря 2023, 12:08обновлено 22 декабря, 12:40
Гибель бывшего главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина могла быть убийством, спланированным в Кремле.
Патрушев, Путин, Пригожин
Когда главарь "вагнеровцев" Пригожин поднял бунт, Патрушев взял ситуацию в свои руки / Коллаж: Главред, фото: Совбез РФ, скриншот

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев мог быть причастен к организации убийства главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в августе 2023 года.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей западных спецслужб и бывшего офицера российской разведки, Патрушев еще летом 2022 начал предупреждать российского диктатора Владимира Путина о растущем влиянии Пригожина. Тогда Путин пропустил мимо ушей предупреждение, в частности, из-за роли "вагнеровцев" в войне против Украины.

Бывший офицер российской разведки утверждает, что все изменилось в октябре 2022 года. Тогда Пригожин позвонил Путину и якобы в грубой форме пожаловался на нехватку снарядов. Этот разговор слышал Патрушев. Потом секретарь Совбеза РФ убедил Путина, что Пригожин стал опасным и перестал уважать авторитет Кремля.

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WSJ заявляет, что к декабрю 2022 стало ясно, что Патрушев победил. Путин игнорировал публичные заявления Пригожина и его звонки.

По данным издания, когда главарь "вагнеровцев" поднял бунт, Патрушев взял ситуацию в свои руки. Он звонил офицерам, лояльным к ЧВК Вагнера, чтобы те убедили Пригожина остановиться. Теперь уже Пригожин начал игнорировать звонки из Кремля.

Патрушев также позвонил Александру Лукашенко и президенту Казахстана Касим-Жомарту Токаеву в попытке найти посредников. По информации источников издания, Казахстан был страховкой в случае худшего сценария, если российская армия не сможет остановить бунт. Ожидалось, что Казахстан должен был направить свои силы, но Токаев отказал.

По словам бывшего офицера российской разведки, в начале августа 2023 Патрушев приказал своему помощнику начать подготовку операции по устранению Пригожина. Как утверждают представители западных спецслужб, Путин не возражал.

По данным WSJ, когда самолет Пригожина проверяли в московском аэропорту, под крыло подложили небольшую бомбу. Это и послужило причиной аварии - бомба взорвалась, когда борт был в воздухе.

Гибель Пригожина

23 август в России упал самолет с Пригожиным - руководителем боевиков ЧВК Вагнер. Все находившиеся на борту погибли. В РФ сказали, что в самолете были Пригожин и его соратники, среди которых – Дмитрий Уткин.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что Путин "почти наверняка" приказал убить Пригожина.

В России засекретили время и место захоронения главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина.

В пресс-службе Пригожина сообщили, что похоронили его на Пороховское кладбище рядом с могилой отца.

В ГУР Украины считают, что не следует торопиться в вопросе подтверждения гибели Пригожина. Спикер ГУР заявил, что украинская военная разведка может достоверно подтвердить только гибель полевого командира ЧВК "Вагнера" Дмитрия Уткина и еще нескольких приспешников Пригожина.

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новости России Евгений Пригожин Николай Патрушев ЧВК Вагнер
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