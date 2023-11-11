Неожиданный преемник Путина: экс-сотрудник КГБ рассказал о грызне в Кремле

Сергей Жирнов рассказал о войне башен Кремля за власть в РФ.

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Николай Патрушев участвует в борьбе за власть, считает Сергей Жирнов / Фото: kremlin.ru

В РФ разворачивается борьба между влиятельными группами, которые претендуют на власть после диктатора Владимира Путина, заявил экс-работник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев очень близок к Путину и многие говорят о том, что именно он может занять место пост президента, поэтому для диктатора этот человек очень опасен, рассказал он 24 Каналу.

"Для Путина сейчас вообще любой человек представляет угрозу. Кто угодно. И это доказал (Евгений) Пригожин. Когда Пригожин начал свой путч, Путина не вышел защищать никто. Люди, которые тогда надеялись на Патрушева, были разочарованы, ибо и Пригожин испугался взять власть, и Патрушев", – отметил бывший сотрудник спецслужб.

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При этом собеседник считает, что в случае поддержки Патрушевым мятежа Евгения Пригожина, им было бы легко свергнуть Путина, ведь за ними стояла сила спецслужб и боевиков.

"Но у них там одновременно банка пауков. Не зря говорят о башнях Кремля и о войне башен Кремля. Потому что Патрушева боятся другие сильные игроки, вроде (Сергея) Чемезова и (Александра) Бортникова, которые формально ему подчиняются, но хотят стать самостоятельными игроками", – добавил Жирнов.

Кто такой Сергей Жирнов Сергей Олегович Жирнов — полковник запаса второго разряда, бывший разведчик-нелегал. Журналист, экономист-международник, общественный деятель, правозащитник, международный консультант, пишет cyclowiki.org. В 1999—2001 годах прославился своей беспрецедентной историей с попыткой в судебном порядке получить на руки диплом об окончании КИ КГБ СССР. Служба внешней разведки Российской Федерации с 1997 года отказывается выдать бывшему разведчику-нелегалу Жирнову его собственный диплом об окончании давно расшифрованного шпионского ВУЗа под предлогом опасности разглашения государственной тайны. Неординарная судебно-шпионская история получила широкий публичный резонанс в России и за рубежом.

Напомним, ранее Савик Шустер озвучил сроки смерти Путина и рассказал о преемниках. Сразу после смерти Владимира Путина в РФ начнется схватка за власть, говорит Савик Шустер.

Ранее Владимир Зеленский жестко высказался о диалоге с Путиным. Президент не считает, что уже наступило время для того, чтобы начать переговоры о мире с РФ.

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