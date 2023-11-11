УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Неожиданный преемник Путина: экс-сотрудник КГБ рассказал о грызне в Кремле

Алексей Тесля
11 ноября 2023, 19:51
Сергей Жирнов рассказал о войне башен Кремля за власть в РФ.
Николай Патрушев, Влдаимир Путин
Николай Патрушев участвует в борьбе за власть, считает Сергей Жирнов / Фото: kremlin.ru

В РФ разворачивается борьба между влиятельными группами, которые претендуют на власть после диктатора Владимира Путина, заявил экс-работник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев очень близок к Путину и многие говорят о том, что именно он может занять место пост президента, поэтому для диктатора этот человек очень опасен, рассказал он 24 Каналу.

"Для Путина сейчас вообще любой человек представляет угрозу. Кто угодно. И это доказал (Евгений) Пригожин. Когда Пригожин начал свой путч, Путина не вышел защищать никто. Люди, которые тогда надеялись на Патрушева, были разочарованы, ибо и Пригожин испугался взять власть, и Патрушев", – отметил бывший сотрудник спецслужб.

видео дня

При этом собеседник считает, что в случае поддержки Патрушевым мятежа Евгения Пригожина, им было бы легко свергнуть Путина, ведь за ними стояла сила спецслужб и боевиков.

"Но у них там одновременно банка пауков. Не зря говорят о башнях Кремля и о войне башен Кремля. Потому что Патрушева боятся другие сильные игроки, вроде (Сергея) Чемезова и (Александра) Бортникова, которые формально ему подчиняются, но хотят стать самостоятельными игроками", – добавил Жирнов.

Кто такой Сергей Жирнов

Сергей Олегович Жирнов — полковник запаса второго разряда, бывший разведчик-нелегал. Журналист, экономист-международник, общественный деятель, правозащитник, международный консультант, пишет cyclowiki.org.

В 1999—2001 годах прославился своей беспрецедентной историей с попыткой в судебном порядке получить на руки диплом об окончании КИ КГБ СССР. Служба внешней разведки Российской Федерации с 1997 года отказывается выдать бывшему разведчику-нелегалу Жирнову его собственный диплом об окончании давно расшифрованного шпионского ВУЗа под предлогом опасности разглашения государственной тайны. Неординарная судебно-шпионская история получила широкий публичный резонанс в России и за рубежом.

Напомним, ранее Савик Шустер озвучил сроки смерти Путина и рассказал о преемниках. Сразу после смерти Владимира Путина в РФ начнется схватка за власть, говорит Савик Шустер.

Ранее Владимир Зеленский жестко высказался о диалоге с Путиным. Президент не считает, что уже наступило время для того, чтобы начать переговоры о мире с РФ.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости России Владимир Путин Сергей Жирнов
Реклама

Главное за день

Мороз, снег и гололедица: в Украину ворвался очень сильный шторм

Мороз, снег и гололедица: в Украину ворвался очень сильный шторм

19:31 Синоптик
РФ бьет по Украине ракетами, дронами и артой: в ОП назвали, куда целится враг

РФ бьет по Украине ракетами, дронами и артой: в ОП назвали, куда целится враг

18:59 Украина
Объемы помощи от США сократятся: Белый дом обратился к ЕС за помощью

Объемы помощи от США сократятся: Белый дом обратился к ЕС за помощью

18:01 Политика
Все главные новости

Последние новости

19:51

Неожиданный преемник Путина: экс-сотрудник КГБ рассказал о грызне в Кремле

19:42

Врач раскрыла секрет: что поможет снять отеки лица - результаты поразят женщин

19:32

Сын певицы Алсу впервые попал на видеоВидео

19:31

Мороз, снег и гололедица: в Украину ворвался очень сильный шторм

19:25

"Спасибо, что без венка": ведущему "Кто сверху" в больницу прислали необычный подарок

Украина стоит перед "распростертыми объятиями" и вступит в ЕС после 2027 года - ГорбачУкраина стоит перед "распростертыми объятиями" и вступит в ЕС после 2027 года - Горбач
19:11

Что сделать 12 ноября, чтобы стать здоровым: приметы и важные запреты

19:11

Не по дням, а по часам: на АЗС Украины рекордно растут цены на автогаз

19:10

Почему эта зима может оказаться более сложной, чем предыдущаямнение

18:59

РФ бьет по Украине ракетами, дронами и артой: в ОП назвали, куда целится врагВидео

Реклама
18:01

Объемы помощи от США сократятся: Белый дом обратился к ЕС за помощью

17:58

"Должны сочувствовать российским ребятам": Маск выдал бред насчет переговоров с РФ

17:49

Почему мужчины встают на колено, когда делают предложение: ответ вас удивит

17:44

Оккупанты атаковали Херсон в годовщину освобождения: есть пострадавшие

16:50

В Крыму уничтожены десантные катера РФ: в разведке раскрыли подробности

16:47

"Каждый выбирает путь": звезда "Домика на счастье" откровенно рассказала о "молчунье" Безрук

16:41

Студенты в Украине могут вернуть часть денег за "контракт": инструкция

16:22

"Я выступаю за Фарион": Арестович объединился со скандальным языковедом

16:17

"Кучка недоличностей, завистников и клеветников": Пугачева высмеяла своих хейтеров в России

15:44

Освобождают Херсонщину: открыт сбор на пикап для защитников с ДнепропетровщиныФото

15:35

В Минэнерго рассказали о последствиях обстрелов: где пропал свет

Реклама
15:27

ВСУ "покромсали" пехоту и технику РФ: у врага колоссальные потери под Авдеевкой

14:59

Может ли коррупция помешать Украине вступить в ЕС: мнение посла Союза

14:59

Замшевая обувь будет как новая: 6 лайфхаков, которые помогут избавиться от пятен и потертостей

14:56

Нужно найти буквы В и Р за 10 секунд: отличный способ проверить свою внимательность

14:51

Можно ли создать вечный двигатель: сведения об этом устройстве сразят наповал

14:44

В РФ пустили под откос грузовой состав: в ГУР раскрыли детали спецоперацииФото

14:12

"Месяц будет критическим": Макрон сделал заявление о войне и переговорах с РФ

13:55

В Волновахе пьяный оккупант отправил на концерт в Кобзон чиновницу-коллаборантку

13:51

РосСМИ: Пугачева лишила наследства Кристину Орбакайте

13:38

РФ никогда не приходит "навсегда": Зеленский поздравил с освобождением ХерсонаВидео

13:34

Почему неправильно говорить "часи": есть только один правильный вариант

13:20

Без обучения в автошколе: украинцам разрешили по-новому сдавать экзамен по теории

12:33

Ракетный удар по Киеву: Patriot сбил российскую баллистическую ракету

12:26

Лунный календарь 12 ноября 2023: самый опасный день, когда все идет наперекосяк

12:23

План по выделению ЕС Украине 20 млрд евро под угрозой срыва - Reuters

12:17

Путинистка Канделаки похвасталась ребенком, которого ей родила другая женщина

12:14

В Литве вступились за Украину и жестко наехали на Орбана

11:51

В годовщину освобождения Россия 121 раз ударила по Херсонщине: есть жертвы

11:25

У мужа онкобольной Заворотнюк серьезные проблемы

11:23

Китайский гороскоп на завтра 12 ноября: Дракону - презрение, Змее - свобода от проблем

Реклама
11:23

"Выезд обошелся в кругленькую сумму": блогер озвучил скандальные детали побега внука Ротару

11:20

Украина сможет нанести ответный удар в случае атак на энергетику

11:05

Мирные переговоры с РФ и территориальные уступки: Ермак сделал заявление

10:45

"Совсем не завидую": экс-участник "Дизель Шоу" резко высказался о сбежавших в РФ Писаренко и Никишине

10:12

РФ пыталась ударить по Киеву "Искандером": в КГВА раскрыли подробностиФото

10:10

Этот рецепт блинов с сыром и зеленью за 20 минут изменит ваше представление о завтраке

10:01

Имеют ли право работники ТЦК проверять документы на улицах: ответ адвоката

09:45

Ночная атака дронов: в Одесской и Днепропетровской областях есть "прилеты"

09:25

Оккупанты выпустили баллистику, сработала ПВО: в ВСУ рассказали об атаке по Киеву

09:17

Война в Израиле: настало время промежуточных выводовмнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять