Пригожин из могилы свирепствует: в сети 'хоронят' Герасимова после удара в Саках

Во время удара ВСУ по Сакам, вероятно, мог погибнуть начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Информация уточняется.

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ВСУ ликвидировали Герасимова / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, командование Объединенных Сил ВСУ

Вчера, 4 января, украинские военные в Крыма поразили командный пункт врага, где были высокопоставленные офицеры и генералы РФ. Россияне считают, что произошла наиболее массированная атака на Крым со времен начала полномасштабного вторжения.

В Сети распространяется информация о гибели начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова во время удара ВСУ по авиабазе в Саках.

Также в Твиттере Visegrád 24 сообщает, что 23 российских военных погибли в результате вчерашнего ракетного удара Украины по российской авиабазе в Саках в Крыму - из них 9 спецназовцев, 5 командиров.

видео дня

"Поступили сообщения о гибели генерала Валерия Герасимова в результате ракетных ударов Украины по Крыму вчера. Герасимов - начальник Генштаба Вооруженных сил России, первый заместитель министра обороны России. На данный момент информация не подтверждена", - сообщили в заметке.

В Сети "хоронят" Герасимова после удара ВСУ по Крыму

Социальные сети уже наполняются новыми шутками и "мемами" о гибели российского генерала.

Атака ВСУ по Крыму 4 января: что известно

4 января оккупанты пожаловались на массированную ракетную атаку. На видео, которое опубликовали в Сети, крымчанин сообщает, что одну ракету российской ПВО удалось перехватить, а вторая якобы попала по воинской части оккупантов. по Крыму.

Представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук отметил, что ВСУ уничтожают во временно оккупированном Крыму военную инфраструктуру врага.

"Вчера в Крыму был поражен командный пункт врага. Есть много версий, кого там могли поразить, даже слышал известную фамилию Герасимов. Это была бы хорошая новость, но думаю, что вряд ли это соответствует действительности. Но то, что в этом командном пункте было поражено несколько высокопоставленных офицеров или генералов российской оккупационной армии, то это действительно", - отметил Братчук.

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