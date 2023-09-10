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Пригожин может прятаться на острове в Венесуэле: западные СМИ раскрыли детали

Алексей Тесля
10 сентября 2023, 02:15
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Евгений Пригожин затаился и ждет смерти диктатора Владимира Путина, чтобы вернуться в Россию.
Владимир Путин, Евгений Пригожин
Владимир Путин мог пойти на сделку с Евгением Пригожиным / скрин

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин живой и скрывается на одном из островов Венесуэлы. Такое предположение высказал российский политолог Валерий Соловей.

Он уточнил, что Пригожин якобы находится на райском острове Маргарита, крупнейшем острове Венесуэлы, который расположен в южной части Карибского моря. Об этом идет речь в материале Daily Mail.

По словам российского политолога, якобы Пригожин затаился и ждет смерти диктатора Владимира Путина, чтобы вернуться в Россию.

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Не исключено, что Пригожина предупредили о готовящейся катастрофе самолета и помогли не попасть на борт, указав маршруты отступления, отмечается в статье.

"Евгения Пригожина предупредили о том, что его хотят убить и том, что его самолет будет уничтожен", — заявил Соловей.

Он говорит, что Пригожин заключил сделку с Путиным и Николаем Патрушевым, секретарем Совета безопасности Российской Федерации.

"Они разработали тот "фокус", который мы наблюдали. Когда ключевые командиры Вагнера погибли [в авиакатастрофе], Евгений Пригожин остался жив и здоров", — заявил Соловей.

Он уверен, что Пригожину было приказано затаиться, но ему, возможно, будет разрешено вернуться после смерти Путина, чтобы возглавить отряд из 5000 наемников Вагнера, которые останутся вооруженными и готовыми к использованию в случае надвигающейся битвы между конкурирующими кланами за абсолютную власть в РФ.

"Они договорились о сотрудничестве в критической ситуации", — сказал он, отметив, что эти пять тысяч вагнеровцев предполагается использовать в качестве отряда смерти, чтобы избавиться от тех, кто попытается противостоять новой правящей коалиции связанной с Патрушевым.

Политолог уверен, что Путин болен и может не пережить осень 2023 года. А на публике все чаще появляются два двойника российского президента.

Ранее Александр Сотник раскрыл, сможет ли Путин ликвидировать тех, кто стоял за Пригожиным. Путин не может сделать этого потому, что им играют, как фигурой. Сама система им играет, считает Сотник.

Журналист назвал новых кандидатов на устранение в РФ. После ликвидации Евгения Пригожина в РФ не исключено устранение и других крупных фигур, заявил журналист и публицист Александр Сотник.

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Владимир Путин Евгений Пригожин ЧВК Вагнер
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