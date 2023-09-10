Пригожин может прятаться на острове в Венесуэле: западные СМИ раскрыли детали

Евгений Пригожин затаился и ждет смерти диктатора Владимира Путина, чтобы вернуться в Россию.

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Владимир Путин мог пойти на сделку с Евгением Пригожиным / скрин

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин живой и скрывается на одном из островов Венесуэлы. Такое предположение высказал российский политолог Валерий Соловей.

Он уточнил, что Пригожин якобы находится на райском острове Маргарита, крупнейшем острове Венесуэлы, который расположен в южной части Карибского моря. Об этом идет речь в материале Daily Mail.

По словам российского политолога, якобы Пригожин затаился и ждет смерти диктатора Владимира Путина, чтобы вернуться в Россию.

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Не исключено, что Пригожина предупредили о готовящейся катастрофе самолета и помогли не попасть на борт, указав маршруты отступления, отмечается в статье.

"Евгения Пригожина предупредили о том, что его хотят убить и том, что его самолет будет уничтожен", — заявил Соловей.

Он говорит, что Пригожин заключил сделку с Путиным и Николаем Патрушевым, секретарем Совета безопасности Российской Федерации.

"Они разработали тот "фокус", который мы наблюдали. Когда ключевые командиры Вагнера погибли [в авиакатастрофе], Евгений Пригожин остался жив и здоров", — заявил Соловей.

Он уверен, что Пригожину было приказано затаиться, но ему, возможно, будет разрешено вернуться после смерти Путина, чтобы возглавить отряд из 5000 наемников Вагнера, которые останутся вооруженными и готовыми к использованию в случае надвигающейся битвы между конкурирующими кланами за абсолютную власть в РФ.

"Они договорились о сотрудничестве в критической ситуации", — сказал он, отметив, что эти пять тысяч вагнеровцев предполагается использовать в качестве отряда смерти, чтобы избавиться от тех, кто попытается противостоять новой правящей коалиции связанной с Патрушевым.

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