Войска РФ в морозы атакуют с бронетехникой, их потери выросли – разведка Британии

Войска агрессора России в последние две недели усиленно атакуют на поле боя в связи с морозами, которые позволяют военной технике передвигаться по местности.

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ВСУ наносят потери российским оккупантам на поле боя / Коллаж: Главред, фото: Командование ОС ВСУ, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Российские оккупанты на фоне морозов усилили атаки на фронте с применением бронетехники. За предыдущие пять дней потери оккупантов выросли в военной технике и живой силе. Об этом заявили в разведке Министерства обороны Великобритании.

В сводке разведки Британии говорится о том, что войска агрессора РФ за последние две недели усилили свои атаки на поле боя. По данным Генштаба от 19 января, количество вражеских обстрелов выросло на 27%, в сравнении с предыдущими сутками.

За пять дней число потерь россиян в бронетехнике выросло на 88%, танков – на 95%. При этом показатели потерь в живой силе увеличились на 15%.

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"Эти данные указывают на постоянный рост интенсивности российской наступательной активности на всем фронте в течение последних двух недель. Ключевым фактором этого, вероятно, является мороз, позволяющий бронетехнике передвигаться по пересеченной местности", - подчеркнули в британской разведке.

Война России против Украины

Россияне перешли в наступление по всему фронту, рассказал начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. Оккупанты активно атакуют от Купянска Харьковской до Нью-Йорка Донецкой областей.

Россияне захватили село на Харьковщине и достигли успеха в районе Купянска, отметили аналитики американского Института изучения войны. Согласно их оценкам, оккупанты могут достичь продвижения на линии Сватово-Купянск-Кременная.

Большая война будет продолжаться, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, Путин будет пытаться захватить Украину, страны постсоветского пространства и добиваться господства в Европе. Западный мир должен усилить Украину для отражения российской агрессии.

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