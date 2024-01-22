Украина может получить российские активы: в ЕС ошарашили приятными новостями

Послы ЕС могут дать разрешение уже в среду. Украина может получить замороженные российские активы.

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Украина может получить заблокированные российские активы / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Украина может получить замороженные российские активы. Между странами-членами ЕС существует политическое согласие относительно использования средств. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель, сообщает редактор "Радио Свободы" по вопросам Европы Рикард Джозвяк.

Сначала эти средства будут отложены на отдельный счет, а затем их используют для поддержки Украины. Послы ЕС должны дать разрешение на это решение уже в среду, 24 января.

Также Боррель заверил, что украинцам не следует волноваться из-за возможного ослабления поддержки со стороны ЕС.

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Передача российских активов Украине

Комитет по вопросам иностранных дел Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о передаче российских конфискованных активов Украине. В течение 180 дней после вступления в силу закона госсекретарь должен предоставить соответствующим комитетам Конгресса оценку наиболее насущных потребностей Украины в восстановлении, помощи в области безопасности и гуманитарной помощи.

Как писало издание Financial Times, западные союзники Украины хотят согласовать план конфискации 300 миллиардов долларов замороженных российских активов ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ. США предложили рабочим группам Большой семерки (G7) изучить пути, как это сделать. Никакие решения пока что не приняты.

Украина не сможет быстро получить прибыль от российских активов, которые попали под санкции Евросоюза. Несмотря на то, что принятие механизма передачи средств ожидалось уже в ближайшее время, прогресс в этом вопросе может быть остановлен из-за сомнений Франции, Германии и Бельгии.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфискация замороженных активов в пользу Украины станет болезненным ударом по России. По его словам, страны G7 должны принять нужное решение.

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