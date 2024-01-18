Помощь ЕС Украине под угрозой: у Орбана отметились циничным заявлением

В Будапеште озвучили предварительные сроки достижения соглашения с ЕС о макропомощи Украине.

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Орбан продолжает блокировать помощь Украине от ЕС / Коллаж: Главреда, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Будапешт утверждает, что до достижения соглашения с ЕС по долгосрочному финансированию Украины "еще далеко", цитирует представителя Виктора Орбана Гергея Гуяша издание Telex.

Представитель венгерского премьера пояснил, что позиции Венгрии и Евросоюза очень отличаются. Однако, заявил он, "это не трагедия" - решение все еще может быть найдено до 2026 года.

В то же время Венгрия якобы готова помогать Украине "на двусторонней основе".

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Венгрия препятствует Украине

Украина все еще надеется получить от Евросоюза финансовую помощь в размере 50 млрд евро в марте 2024 года. А однако решение уже длительное время блокирует Венгрия.

ЕС даже готов пойти на уступки Венгрии ради помощи Украине, писал Financial Times. Утверждалось, что уступки Орбану являются лучшей идеей, чем альтернативные договоренности, требующие более сложных механизмов в обход Будапешта.

Уже в январе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал отделить от бюджета ЕС финансовую помощь Украине. В то же время глава венгерского правительства подтвердил, что его страна против выделения макрофинансовой помощи от ЕС Украине.

Стоит заметить, что Венгрия с демонстративно нейтральной позиции в отношении Украины в состоянии полномасштабной войны с Россией выбрала вражескую. Сейчас премьер Виктор Орбан и его правительственные "прихвостни" распространяют российские нарративы и "проталкивают" в европейскую повестку дня якобы заранее определенное поражение Украины в пристоянии с Путиным.

Сам Орбан неоднократно утверждал, что Украина не способна одержать победу над "второй армией мира", и остается категоричным относительно выделения ЕС Украине финансовой и военной помощи.

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