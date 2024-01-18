Мощная военная поддержка и визит в Украину: Зеленский поговорил с Макроном, детали

Украина готовится к проведению Глобального саммита мира и приезду президента Франции Эммануэля Макрона, рассказал глава государства Владимир Зеленский.

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Украина благодарит Францию за САУ Caesar и усиление военной помощи - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com, Офис президента

Президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Лидеры обговорили "Артиллерийскую коалицию" и достигли договоренностей относительно предстоящего приезда Макрона в Украину. Украинский гарант поблагодарил коллегу за усиление военное помощи Киева.

В своем Telegram-канале Зеленский рассказал о том, что в четверг, 18 января, провел телефонный разговор с президентом Франции Макроном и сообщил детали переговоров.

"Провел телефонный разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Спасибо за запуск инициативы "Артиллерийская коалиция" и за объявленное в ее рамках обязательство Франции изготовить для Украины десятки передовых артиллерийских систем "Цезарь" в 2024 году и боеприпасы к ним. Подробно обсудили ситуацию на поле боя и оборонные потребности Украины, в частности приоритетные для включения в следующий военный пакет помощи от Франции. Важно и в дальнейшем усиливать украинскую систему ПВО", - отметил гарант. видео дня

Саммит мира

Владимир Зеленский отметил, что поведал Макрону о подготовке Украины к Глобальному саммиту мира.

"Рассказал о начале подготовки Глобального саммита мира. Важно привлечь как можно более широкий круг стран к участию в нем", - сказал он.

Визит Макрона в Украину

Кроме того, Зеленский и Макрон поручили дипломатам подготовить визит президента Франции в Украину и двухстороннее соглашение о гарантиях безопасности.

"Поручили политическим и военным советникам начать подготовку предстоящего визита французского президента в Украину и ускорить переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Помощь Украине от Франции

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 13 января провел встречу с главой МИД Франции Стефаном Сежурне. Дипломаты обсудили помощь Украине от Парижа в виде ракет от ПВО и вступление Киева в ЕС и НАТО. Французская республика поддержит украинский внешнеполитический курс.

Президент Франции Эммануэль Макрон даст Киеву ракеты дальнего радиуса действия. Речь идет о 40 дальнобойных ракетах Storm Shadow/SCALP-EG, а также нескольких сотнях бомб. Передать бомбы должны уже в ближайшие недели.

Во Франции пообещали произвести 78 САУ Caesar для Украины – в частности, глава Минобороны страны Себастьян Лекорню заявил, что Киев для реализации такой задачи готов и сам потратить часть ресурсов. В частности, шесть установок Caesar Украина купила за свои деньги.

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