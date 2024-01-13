Руководители МИД Украины и Франции провели важную встречу: о чем договорились

Франция заявила о своей поддержке вступления Украины в Европейский Союз и усиления ее противовоздушной обороны.

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О чем министр иностранных дел Франции договаривался в Киеве / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Франции Стефан Сежурне в Киеве обсудили вопросы оборонной помощи и сотрудничества. Чиновники согласовали планы по поставкам систем и ракет для защиты украинского неба и вступление Украины в ЕС и НАТО. Об этом стало известно из общего брифинга министров иностранных дел.

По словам Кулебы, договорились о дальнейших поставках систем и ракет для защиты неба, а также поставках дронов. Отдельно обсудили двустороннее оборонное сотрудничество и создание благоприятных условий для оборонных компаний.

"Сегодня мы договорились, что будем работать для создания максимально благоприятных условий для наших оборонных компаний прежде всего в юридической сфере для того, чтобы юридические, финансовые условия взаимодействия между ними были максимально благоприятными, и они смогли производить как можно больше оружия", - сказал Кулеба. видео дня

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне во время своего визита в Киев определил его как возможность "установить доверительное сотрудничество" между Украиной и Францией. Он подчеркнул, что Украина остается приоритетом для Франции, а ее защита и поддержка важны для обеспечения безопасности в Европе.

"Украина отстаивает сегодня ключевые, фундаментальные ценности и принципы международного права, ценности безопасности Европы, безопасности французов. Уже почти два года продолжается военная агрессия со стороны России с ужасными последствиями для Украины, Европы, и мира", - отметил Сежурне.

В контексте движения Украины к Евросоюзу и НАТО политики определили позиции для саммита Альянса в Вашингтоне и дальнейшие шаги в переговорах по вступлению Украины в ЕС. Также они обсудили вопросы замороженных активов России и создание спецтрибунала по преступлению российской агрессии.

"Мы договорились о том, что Франция будет поддерживать не просто интеграцию Украины в ЕС, а соблюдение конкретных сроков на этом пути", - добавил Кулеба.

Визит нового министра иностранных дел Франции

Как сообщал Главред, 12 января стало известно, что в Киев направляется новоназначенный глава МИД Франции. Своим приездом министр хочет "продемонстрировать поддержку Францией Украины против России".

Напомним, в субботу, 13 января, глава Министерства иностранных дел Франции Стефан Сежурное прибыл в Киев. По данным Twitter МИД Франции, он прибыл в столицу Украины с целью продолжения французской дипломатической деятельности и выражения поддержки союзникам и гражданскому населению.

Также Министерство иностранных дел Франции отреагировало на взрывы в Белгородской области, которые Москва считает провокацией Украины. Франция отвергла обвинения и напомнила о международном уставе ООН, который закрепляет право стран на самозащиту.

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