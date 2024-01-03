Во Франции прокомментировали 'обстрел' Белгорода: Медведев свирепствует

Российскому скандальному политику не понравился ответ представителя МИД Франции относительно событий в Белгороде.

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Медведев снова обиделся на западных политиков / коллаж Главреда, фото: Википедия, Public Domain Pictures

В МИД Франции прокомментировали взрывы в Белгородской области, которые, как утверждает Москва, осуществила Украина с использованием "кассетных снарядов" и при "кураторстве" Британии и США. Впрочем, ответ не понравился скандальному прихвостню Путина Дмитрию Медведеву - и тот в очередной раз "наехал" на Запад.

В частности, в МИД Франции напомнили российским пропагандистам, что именно Россия вторглась в Украину, а Украина - как государство-жертва агрессора - действует в порядке самообороны, установленном уставом ООН.

"Россия имеет возможность положить конец этому конфликту и сопровождающей его человеческой трагедии, за которую она несет полную ответственность. Для этого она должна вывести все свои войска с международно признанной территории Украины", - цитирует Европейская правда представителя МИД Франции. видео дня

Реакция Медведева не заставила себя долго ждать

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в Telegram, что россияне, мол,"никогда не любили французов".

Политик в свойственной для себя грубой манере обозвал граждан Франции "лягушатниками", и "вообще - это п***".

"И сейчас убедились в этом. Написал МИД Франции. Удар по Белгороду с применением "кассетного боеприпаса" - это право на самооборону", - истерит Медведев.

Взрывы в Белгороде

2 января в российском пограничном Белгороде прогремела серия взрывов, после чего в городе объявили воздушную тревогу.

Россияне снимали на камеру улицы, которые оказались под обстрелом российской артиллерии, и жаловались на падение ракет от российских зенитных установок С-300.

Известно, что из приграничных регионов Россия обстреливает Харьков и область.

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