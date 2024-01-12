Франция демонстрирует поддержку Украины: новый глава МИД направляется в Киев

Новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурное отправляется в Киев с рабочим визитом.

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Новый глава МИД Франции едет в Украину / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, wikipedia.org

Недавно назначенный на должность министр иностранных дел Франции Стефан Сежурное направляется в Киев с рабочим визитом. Он должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщило французское издание французское издание Le Figaro.

Источники издания из окружения министра отмечают, что Сежурне "находится на пути в Киев", где состоится встреча с Зеленским. Новый министр хочет "продемонстрировать поддержку Францией Украины против России".

По данным издания, изначально планировалась встреча с бывшей главой МИД Катрин Колонной, но изменения в правительстве привели к новым планам.

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Визит премьер-министра Британии в Украину

Напомним, 12 января было объявлено о визите премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев. Во время визита он планирует представить новый пакет военной помощи для Украины.

Позже стало известно, что Сунак и Зеленский планируют подписать соглашение о сотрудничестве в области безопасности, которая включает обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку. Также Великобритания выделит Украине военную помощь в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов в 2024-2025 годах.

Как сообщал Главред, президент Украины и премьер-министр Великобритании подписали историческое соглашение по безопасности, включающее гарантии в случае возможного нового нападения РФ. Обязательства Великобритании по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО и рассчитаны на 10 лет с возможностью продления.

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