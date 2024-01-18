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Во Франции пообещали произвести 78 САУ Caesar для Украины

Анна Ярославская
18 января 2024, 07:31
Министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню и назвал установки Caesar "флагманом французской артиллерии".
Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон,
Франция изготовит десятки САУ Caesar для Украины / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, Википедия, Caesar, president.gov.ua

Франция изготовит 78 самоходных артиллерийских установок Caesar для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню и назвал установки Caesar "флагманом французской артиллерии".

По его словам, Франция будет инициировать финансирование для обучения других.

"Украина сама готова предоставить часть собственных ресурсов. Она только что купила шесть установок Caesar за собственные средства, чтобы запустить эту инициативу", - сказал Лекорню в интервью изданию Le Parisien.

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Чиновник подчеркнул, что в ситуации, когда западная помощь иссякает, Франция внедряет за собой режим военной экономики.

Военная помощь Франции для Украины

Как сообщал Главред, в феврале президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Украину с визитом и объявить о поставке около 40 ракет дальнего радиуса действия Scalp и "нескольких сотен бомб".

Кроме того, Франция работает над завершением двустороннего соглашения о гарантиях безопасности с Украиной, чтобы помочь укрепить ее финансы и оборону от России с целью удержать Москву от будущей агрессии.

Отметим, Украина ведет переговоры касательно соглашений о безопасности с шестью странами.

Великобритания первой из европейских стран подписала соглашение о гарантиях безопасности с Украиной.

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