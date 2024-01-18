Байден пошел на компромисс в политике иммиграции, чтобы помочь Украине - WSJ

В США пытаются прийти к консенсусу, чтобы удовлетворить все стороны дискуссии о помощи Украине.

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Байден пошел на компромисс в политике иммиграции, чтобы помочь Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Президент Соединенных штатов Америки Джо Байден дал согласие на усиление иммиграционной политики, чтобы избежать критики и добиться помощи для Украины. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

В редакции сообщили, что Сенат уже разрабатывает соглашение по иммиграции, которое позволит ограничить мигрантам возможность просить и получать убежища.

Как известно, данное соглашение должны принять исключительно в обмен на принятие решения о новой военной помощи для Уккраины и Израиля. Издание прогнозирует, что у данной сделки довольно высокие шансы, даже при условии того, что республиканцы выдвигают более жесткие условия.

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Также о готовности Байдена идти на уступки свидетельствует его согласие на переговоры с республиканцами. Журналисты допускают, что такое поведение вызвано не только желанием добиться помощи для Украины, но и растущей критикой от американцев.

Важно знать, что согласно результатам опроса, которые опубликовало CBS News, рейтинг Байдена в вопросе о регулировании иммиграции побил рекорд, его политику не одобрили 68% опрошенных, а 63% потребовали её ужесточения.

Помощь Америки для Украины

Напомним, 4 января координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США больше не могут оказывать военную помощь Украине, пока Конгресс не примет решение о дополнительном финансировании.

Затем, представитель Государственного департамента Мэтью Миллер заявил, что США не будут оказывать военную помощь Украине на уровне 2022-2023 годов, так как стремятся помочь нашей стране построить собственную военно-промышленную базу, чтобы страна могла самостоятельно финансировать, производить и закупать вооружение.

При этом, президент США Джо Байден провел встречу с лидерами Конгресса и членами комитетов Палаты представителей, чтобы обсудить необходимость выделения помощи Украине. Байден призвал Конгресс быстро предоставить дополнительное финансирование для поддержки Киева и послать мощный сигнал о решимости США.

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