Украинцы получат повышенную субсидию на дрова до конца зимы: кто в списке

Нормативы для отопления жилого помещения на отопительный сезон 2023-2024 были увеличены в среднем в 4 раза.

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Украинцы получат субсидию на дрова и уголь / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

В Министерстве социальной политики Украины сообщили, что украинцы смогут получить повышенную субсидию на дрова и уголь до 16 234 гривен, если обратятся за ней в январе-феврале 2024 года.

"Обратиться в Пенсионный фонд можно несколькими способами, онлайн или офлайн", - говорится в сообщении Минсоцполитики.

Как отметили в пресс-службе, нормативы для отопления жилого помещения на отопительный сезон 2023-2024 были увеличены в среднем в 4 раза, а предельный размер субсидии на твердое печное бытовое топливо на одно домохозяйство - в 2,3 раза и отныне может достигать 16 234 грн в год (ранее он составлял 6 973 грн на домохозяйство в год).

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В рамках проекта дополнительную финансовую поддержку получили более 363 тыс. домохозяйств (более 278 тыс. - за счет средств государственного бюджета и еще более 85 тыс. - за счет средств УВКБ ООН).

Общая сумма дополнительных выплат в рамках эксперимента составляет почти 2,8 млрд грн, из них - почти 1,9 млрд грн за средства госбюджета.

Размер субсидии рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства. Он напрямую зависит от доходов семьи: чем меньше доходы, тем большую часть расходов на топливо (в пределах норматива) оплачивают украинские налогоплательщики или международные партнеры.

Напомним, что стало известно, кто из украинцев может остаться без субсидии и как этого не допустить. Такая неприятная ситуация может произойти в случае задолженности, возникшей в период 3 месяцев и превышающей 680 грн.

Как украинцы могут оформить субсидию через "Дію". Новая услуга на портале "Дія" имеет целью облегчить процесс получения этой помощи и упростить рутинные административные процедуры для граждан.

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