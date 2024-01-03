Зарплаты и социальные выплаты вырастут: кому поднимут и сколько добавят денег

С начала января в Украине выросли некоторые социальные выплаты и минимальная заработная плата вследствие увеличения прожиточного минимума.

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Зарплаты и пенсии украинцев существенно вырастут / Коллаж Главред, фото: УНИАН

С 1 января в Украине вступил в силу закон о Госбюджете, который предусматривает рост социальных выплат, зарплат, пенсий и прожиточного минимума. В среднем прогнозируется рост выплат на 260-360 гривен. Об этом говорится в Законе Украины о Государственном бюджете.

Минимальная зарплата и прожиточный минимум

Минимальная зарплата с 1 января 2024 года составит 7100 грн (+400 грн), с 1 апреля – 8000 грн (+900 грн).

Что касается прожиточного минимума, то с 1 января эта сумма составит:

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на одного человека (используется для расчета различных выплат) - 2920 грн (+331 грн)

для детей в возрасте до 6 лет - 2563 грн (+ 291 грн)

для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 3196 грн (+363 грн)

для трудоспособных лиц - 3028 грн (+344 грн)

для нетрудоспособных лиц (пенсионеры, лица с инвалидностью) - 2361 грн (+ 268 грн).

С 1 января почасовая минимальная заработная плата вырастет до 42,6 грн, с 1 апреля – до 48 грн.

Кроме прожиточного минимума в 2024 году вырастет размер пособия лицам с инвалидностью:

2361 грн - для лиц с инвалидностью и группы с детства;

1888,8 грн - для лиц с инвалидностью с детства, которые относятся ко II группе;

1416,6 грн - для лиц с инвалидностью с детства III группы;

1652,7 грн - для детей с инвалидностью.

Также будет увеличен размер субвенции на уход за лицами с инвалидностью.

Пенсии

Пенсионные выплаты также будут зависеть от минимальной зарплаты. Таким образом, с 1 января 2024 года минимальная пенсия вырастет с 2093 гривен до 2361 гривны. В то же время, максимальная пенсия составит – от 20 930 до 23 610 гривен.

При этом изменится и стаж работы для выхода на пенсию. Итак, в 60 лет вы можете уйти на пенсию только при наличии 31 года стажа. Для того, чтобы уйти на пенсию в 63 года вам понадобится от 21 до 31 года стажа, а в 65 лет – от 15 до 21 года. Если лицо в возрасте 65 лет не имеет необходимого стажа, оно не может выйти на пенсию по возрасту, но может иметь право на социальную пенсию, гарантированную в размере прожиточного минимума для нетрудоспособного лица.

Для таких лиц, размер ежемесячных выплат составит 2361 гривну. Однако стаж можно приобрести по желанию. За 1 месяц стажа человеку придется заплатить 3134 грн. соответственно, один год стажа будет стоить 37 488 гривен.

Социальная помощь на детей

С повышением прожиточного минимума вырастут и выплаты на детей. В 2024 году неработающие женщины, зарегистрированные в центре занятости, получат 757 гривен помощи в связи с беременностью и родами.

Максимальная сумма помощи, которую могут получить матери-одиночки:

для ребенка 6 лет - 2563 грн.

для ребенка от 6 до 18 лет - 3196 грн.

Напомним, как ранее сообщал Главред, председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев опроверг появившуюся ранее информацию о возможном налогообложении всех переводов на карты физических лиц согласно новой "Национальной стратегии доходов" в Украине.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в 2024 году зарплата работников образования вырастет на 21%.

Правительство Украины обеспечивает своевременную выплату пенсий и заработной платы для учителей и врачей. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что также запланирована индексация пенсий в марте 2024 года.

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