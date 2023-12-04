Кто из украинцев может остаться без субсидии и как этого не допустить

Некоторые украинцы в 2023 году могут лишиться жилищной субсидии. Это может произойти в случае задолженности, говорят чиновники.

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По словам чиновников, субсидию могут отменить, если у жителей есть задолженность / коллаж фото УНИАН

Некоторые украинцы под самый конец нынешнего года могут лишиться жилищной субсидии. Такая неприятная ситуация может произойти в случае задолженности, возникшей в период 3 месяцев и превышающей 680 грн. Об этом рассказала директор департамента Пенсионного фонда Елена Охрименко в эфире "Суспильного".

По словам чиновницы, субсидию могут отменить, если у жителей есть задолженность.

"Если задолженность возникла в период трех месяцев, превышает 680 грн и не погашена", – подчеркнула Охрименко.

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В этом случае Пенсионный фонд не будет назначать субсидию до тех пор, пока человек не заключит договор о реструктуризации или не погасит задолженность. Отметим, согласно решению Кабмина субсидия назначается, если расходы на коммуналку превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи до завершения военного положения и в течение месяца после его отмены. Размер субсидии в неотапливаемый сезон составляет в среднем от 350 до 400 грн.

Социальные выплаты в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине в 2024 году планируют перечислить прожиточный минимум - но даже после этого его фактический размер будет заметно выше того, который используют для расчета социальных выплат.

В то же время, в Украине часть пенсионеров может остаться без пенсионных выплат. В частности, в некоторых случаях работающим гражданам пенсия не выплачивается и прекращается на время трудоустройства. Это касается тех украинцев, которые вышли на пенсию по выслуге лет. Об этом заявили чиновники Пенсионного фонда Украины (ПФУ), отвечая на вопрос одной из украинских пенсионерок.

Также, украинцы часто путают жилищную субсидию и льготу на услуги ЖКХ, считая, что это разные названия одного и того же вида социальной выплаты. Однако это не так, разъяснили чиновники на Правительственном портале.

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