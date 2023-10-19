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Субсидии пересчитают автоматически: в Пенсионном фонде сообщили кому повезет

Юрий Берендий
19 октября 2023, 17:34 обновлено 19 октября, 17:34
В Пенсионном фонде сообщили кому автоматически перечислят субсидии. Там также сообщили, как правильно рассчитать размер субсидии на отопительный сезон

Субсидия
В Пенсионном фонде сообщили кому автоматически перечислят субсидии / коллаж Главред, фото: УНИАН

С 1 октября в Украине жилищную субсидию будет рассчитано на отопительный период 2023-2024 годов. В то же время, тем, кто получил право на субсидию с сентября - перерасчет сделают автоматически. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины.

"Домохозяйствам, которым было определено право на жилищную субсидию в сентябре 2023 года, в том числе тем у кого размер жилищной субсидии составлял 0,00 грн, органами Пенсионного фонда Украины в октябре будет проведен расчет размера жилищной субсидии на отопительный сезон без необходимости обращаться за ней", - говорится в сообщении Пенсионного фонда.

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Право таких домохозяйств на получение жилищной субсидии не пересматривается, оно определено в мае 2023 года на период до апреля 2024 года включительно.

Как правильно разразить субсидию на отопительный сезон 2023-2024

Для проведения расчета жилищной субсидии на отопительный период доходы учитываются за І–ІІ кварталы 2023 года в соответствии с нормами порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 № 632.

Субсидии пересчитают автоматически: в Пенсионном фонде сообщили кому повезет
Как правильно рассчитать субсидию / фото: Пенсионный фонд Украины

При этом при расчете жилищной субсидии на отопительный период (с октября) размер пенсионной выплаты (как доход) учитывается за август 2023 года.

Как рассчитать размер субсидии за октябрь? (15 дней без отопления и 16 дней с отоплением)

Размер жилищной субсидии за октябрь определяется, учитывая продолжительность отопительного периода, который начинается с 16 октября. Иными словами, исчисление стоимости отопления жилого помещения производится на основе 16 дней, независимо от количества дней, в течение которых эта услуга фактически предоставлялась.

Что делать тем, кто еще не получал субсидию?

Если граждане, которые не получали жилищную субсидию летом или которым было отказано в ее назначении на неотапливаемый период, обратятся за ее назначением в период по 30 ноября 2023 года, жилищная субсидия будет назначена с октября 2023 года.

Социальные выплаты в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине в 2024 году планируют перечислить прожиточный минимум - но даже после этого его фактический размер будет заметно выше того, который используют для расчета социальных выплат.

В то же время, в Украине часть пенсионеров может остаться без пенсионных выплат. В частности, в некоторых случаях работающим гражданам пенсия не выплачивается и прекращается на время трудоустройства. Это касается тех украинцев, которые вышли на пенсию по выслуге лет. Об этом заявили чиновники Пенсионного фонда Украины (ПФУ), отвечая на вопрос одной из украинских пенсионерок.

Также, украинцы часто путают жилищную субсидию и льготу на услуги ЖКХ, считая, что это разные названия одного и того же вида социальной выплаты. Однако это не так, разъяснили чиновники на Правительственном портале.

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