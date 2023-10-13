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Украинцам изменят прожиточный минимум: что теперь будет с соцвыплатами

Дмитрий Видоменко
13 октября 2023, 08:58 обновлено 13 октября, 08:58
В Украине в 2024 году пересчитают прожиточный минимум, но фактический его размер все равно будет в разы выше того, который используют для выплат.
Купюры, монеты
Ситуация с прожиточным минимумом сейчас - вполне однозначна / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

В Украине в 2024 году планируют пересчитать прожиточный минимум ‒ но даже после этого его фактический размер будет заметно выше того, который используют для расчета социальных выплат. Об этом говорят эксперты, которых опросил портал "Обозреватель".

По их словам, еще в начале 2023 года фактический прожиточный минимум для пенсионера составил 4951 грн, а сейчас значительно превысил показатель в 5 тысяч грн. Для трудоспособных украинцев прожиточный минимум составлял в январе 7553 грн, а сейчас – значительно больше 8 тысяч грн.

Украинцы, которые получат меньше прожиточного минимума (фактического размера), находятся за чертой бедности, утверждает Людмила Черенько ‒ заведующая отделом исследования качества жизни Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины.

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Но, по ее словам, оценивать нужно не каждого украинца по отдельности, а сразу все его семью. То есть, к примеру, безработный муж, но при этом состоящий в браке с женщиной с высокой зарплатой, которая содержит всю семью, за чертой бедности не заходится. Хотя его формальные доходы меньше прожиточного минимума.

По состоянию на начало года совокупный доход на семью из двух взрослых и двух детей ‒ согласно расчетному прожиточному минимуму ‒ должен составлять не менее 28 528 грн. Этой суммы должно было хватить на минимальный набор продуктов, товаров и услуг. Но на данный момент эта сумма значительно превышает 30 тысяч грн.

Какой будет минимальная зарплата в 2024 году

Некоторое время назад для разработки местных бюджетов Минфин разослал в органы местной власти служебный документ, в котором указывается, что:

  • с января 2024 года минималка в Украине будет составлять 7,1 тысячи грн;
  • с июля – 8 тысяч грн.

При этом минимальную зарплату в 2025 году планируется повысить до 8 370 грн. А в 2026-м – до 8 956 грн.

До того сообщалось, что в Украине будут давать деньги родителям на нужды детей. Выплаты будут предоставляться теперь семьям с детьми, которые зарегистрированы на территориях, которые были либо пребывают во временной оккупации, либо находятся в зоне боевых действий, проживают на границе со страной-агрессоров РФ, малообеспеченным и имеющим детей, а также принадлежащим к таким категориям, как ребенок с инвалидностью или ребенок из многодетной семьи.

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зарплаты прожиточный минимум новости Украины
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