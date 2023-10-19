УкрРус
  1. Главная
  3. Деньги

Некоторые могут остаться без субсидии на ЖКХ: кто под угрозой

Дмитрий Видоменко
19 октября 2023, 09:06 обновлено 19 октября, 09:08
Некоторые украинцы в 2023 году могут лишиться жилищной субсидии. Это может произойти в случае задолженности, которая превышает 680 грн.
Пенсионерка, монеты
Если у людей есть задолженности по услугам ЖКХ более 680 грн, то они не получат субсидию / коллаж Главреду, фото УНИАН

Некоторые украинцы в нынешнем году могут лишиться жилищной субсидии ‒ если у них есть задолженность по услугам ЖКХ, которая возникла за период в 3 месяцев и превышает 680 грн. Об этом рассказала директор департамента Пенсионного фонда Елена Охрименко в эфире "Суспильного".

"Если задолженность возникла в период трех месяцев, превышает 680 грн и не погашена", – подчеркнула она. В этом случае Пенсионный фонд не назначает субсидию до тех пор, пока человек не заключит договор о реструктуризации или не погасит задолженность.

Отметим, согласно решению Кабмина, субсидия назначается, если расходы на услуги ЖКХ превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи до завершения военного положения и в течение месяца после его отмены. Размер субсидии в неотапливаемый сезон составляет в среднем от 350 до 400 грн.

видео дня

Пенсия в Украине

Напомним, что стало известно, увеличат ли украинцам выплаты по инвалидности. Пенсия по инвалидности предоставляется и зависит от размера выплат по возрасту и группы инвалидности.

Пенсионеры в Украине могут изменить вид собственной пенсии и увеличить выплаты. Чтобы изменить вид пенсионных выплат, нужно обратиться в сервисный центр ПФУ.

Стало известно, увеличат ли украинцам пенсии в 2024 году. Несмотря на сложности в 2023 году, индексация состоялась. А вот, о грядущем году пока говорить трудно.

Больше экономических новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
пенсионеры субсидии услуги ЖКХ монетизация
Реклама

Главное за день

Генштаб косвенно подтвердил продвижение морпехов на левый берег Днепра на Херсонщине

Генштаб косвенно подтвердил продвижение морпехов на левый берег Днепра на Херсонщине

09:04 Украина
Оккупанты ударили по Николаеву и Павлограду: есть попадание в инфраструктурный объект

Оккупанты ударили по Николаеву и Павлограду: есть попадание в инфраструктурный объект

08:45 Украина
Морпехи ВСУ высадились на левом берегу Днепра и заняли позиции врага - ISW

Морпехи ВСУ высадились на левом берегу Днепра и заняли позиции врага - ISW

07:20 Украина
Все главные новости

Последние новости

09:13

Гороскоп на завтра 20 октября 2023: Раки - не давайте в долг, Скорпионам будут завидовать

09:06

Некоторые могут остаться без субсидии на ЖКХ: кто под угрозой

09:04

Генштаб косвенно подтвердил продвижение морпехов на левый берег Днепра на Херсонщине

08:45

Оккупанты ударили по Николаеву и Павлограду: есть попадание в инфраструктурный объект

08:39

Украинцев обяжут декларировать покупку долларов: кому и что придумали в Раде

Россия хочет переключить внимание ВСУ с юга на восток, на очереди штурм Марьинки - МусиенкоРоссия хочет переключить внимание ВСУ с юга на восток, на очереди штурм Марьинки - Мусиенко
08:32

Его сестру убила ракета РФ в Виннице: на фронте погиб 24-летний защитник "Мирча"

08:31

Лунный день 20 октября 2023: Месяц вещует победу справедливости и пророческие сны

08:22

Почему по всему миру начнутся бунты и протесты с беспорядкамимнение

08:04

Война в Израиле не спасет Кремль и Путина - Telegraph

Реклама
07:20

Морпехи ВСУ высадились на левом берегу Днепра и заняли позиции врага - ISW

06:41

Байден обратится к народу США из-за Украины и Израиля: о чем будет говорить

06:22

Судьбоносные переговоры о членстве в НАТО и ЕС: что надо знатьмнение

05:30

Чего ждать на фронте весной: эксперт спрогнозировал действия России

05:00

Чем отмыть скотч от пластиковых окон: легкий способ, который быстро сработает

04:15

Военный эксперт предупредил, где могут состояться мощные штурмы оккупантов

03:30

"Если США откроют склады, оружия хватит на полмира": Жданов – о помощи Украине

02:50

Екатерина Бужинская засветила пышную грудь в бюстгальтере-сеточке

02:20

Враг готовит новое наступление: эксперт сообщил о новом замысле России

02:00

Как в украинском языке называется яичница с жидким желтком: Авраменко поразил ответом

01:38

"У РФ - маниакальная одержимость": эксперт объяснил, для чего оккупантам АвдеевкаВидео

Реклама
00:17

Умопомрачительная головоломка: только люди с высоким IQ могут найти число 6

18 октября, среда
23:51

"На 100% убежден": Жданов заявил, что обострение в Израиле было инспирировано извне

23:49

Очень громкий взрыв и пожар: РФ ударила "шахедом" по Сумам

23:02

Удар ATACMS по аэродрому в Бердянске: на спутниковых снимках видны повреждения

22:32

Надя Дорофеева попрощалась с новым мужем после 4 месяцев брака

22:30

Шойгу испугался военных учений НАТО и заявил о подготовке ядерного удара по РФ

22:29

Бои за Клещиевку идут до сих пор: ВСУ сосредоточены на одном участке

21:47

Штормить будет минимум 2 дня: Украину накрыла почти 6-бальная магнитная буря

21:36

Путин появился перед Си с чемоданчиками: СМИ раскрыли их содержание

21:30

Не ушел со службы: куда Виталий Козловский перевелся из Нацгвардии

21:14

РФ перебросила боевых дельфинов для атаки на украинский спецназ

21:09

Наступление продолжается: ВСУ имеют частичный успех вблизи Работино - Тарнавский

20:47

Вырыли окопы: войска РФ готовятся к "обороне" в Джанкое и по всему Крыму – Атеш

20:31

Тест на вашу смышленость: угадайте, кто утонет на картинке

20:11

Пользователи Сети были поражены наповал: как на самом деле изготавливаются обои

19:49

Потап тайно покинул Украину вместе с Настей Каменских - комментарий артиста

19:38

"Ответит Путину": РФ ждет реакция Израиля, если она причастна к войне – экспертВидео

19:34

Этот закусочный торт-салат восхитит всех на Новый год 2024: рецепт за 10 минутВидео

19:17

Будет +1 и дождь: в каких областях Украины будет бушевать непогода

19:10

Чем драмтеатр в Мариуполе отличается от больницы в секторе Газа?мнение

Реклама
19:02

"Божий промысел": кремлевский патриарх Кирилл выдал бред о ядерном оружии РФ

18:59

Известная украинская певица показала новорожденную дочь с экзотическим именем

18:42

10 упражнений за 8 минут: лучшие упражнения для похудения рук и плечВидео

18:29

Можно сэкономить больше: сантехник рассказал, что означают цифры на радиаторе

18:29

Оккупанты просто попадут в "ловушку": раскрыт план боев ВСУ под АвдеевкойВидео

18:27

"Аж со стула скинуло": в Севастополе жесткий "прилет", в небо поднялся столб дыма

18:17

Операция Израиля под прикрытием США: Жданов назвал сценарий ликвидации ХАМАС

17:45

Наступление по нескольким направлениям: эксперт рассказал о новой тактике россиян

17:38

"Страшилка для НАТО": в Воздушных силах сказали, зачем Путину "патрулировать" Черное море

17:33

Женщина погибла в детской, отец рыдает от горя: все подробности удара по ОбуховкеФотоВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять