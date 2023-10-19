Некоторые могут остаться без субсидии на ЖКХ: кто под угрозой

Некоторые украинцы в 2023 году могут лишиться жилищной субсидии. Это может произойти в случае задолженности, которая превышает 680 грн.

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Если у людей есть задолженности по услугам ЖКХ более 680 грн, то они не получат субсидию / коллаж Главреду, фото УНИАН

Некоторые украинцы в нынешнем году могут лишиться жилищной субсидии ‒ если у них есть задолженность по услугам ЖКХ, которая возникла за период в 3 месяцев и превышает 680 грн. Об этом рассказала директор департамента Пенсионного фонда Елена Охрименко в эфире "Суспильного".

"Если задолженность возникла в период трех месяцев, превышает 680 грн и не погашена", – подчеркнула она. В этом случае Пенсионный фонд не назначает субсидию до тех пор, пока человек не заключит договор о реструктуризации или не погасит задолженность.

Отметим, согласно решению Кабмина, субсидия назначается, если расходы на услуги ЖКХ превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи до завершения военного положения и в течение месяца после его отмены. Размер субсидии в неотапливаемый сезон составляет в среднем от 350 до 400 грн.

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