Некоторые могут остаться без субсидии на ЖКХ: кто под угрозой

Некоторые украинцы в нынешнем году могут лишиться жилищной субсидии ‒ если у них есть задолженность по услугам ЖКХ, которая возникла за период в 3 месяцев и превышает 680 грн. Об этом рассказала директор департамента Пенсионного фонда Елена Охрименко в эфире "Суспильного".
"Если задолженность возникла в период трех месяцев, превышает 680 грн и не погашена", – подчеркнула она. В этом случае Пенсионный фонд не назначает субсидию до тех пор, пока человек не заключит договор о реструктуризации или не погасит задолженность.
Отметим, согласно решению Кабмина, субсидия назначается, если расходы на услуги ЖКХ превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи до завершения военного положения и в течение месяца после его отмены. Размер субсидии в неотапливаемый сезон составляет в среднем от 350 до 400 грн.
Пенсия в Украине
Напомним, что стало известно, увеличат ли украинцам выплаты по инвалидности. Пенсия по инвалидности предоставляется и зависит от размера выплат по возрасту и группы инвалидности.
Пенсионеры в Украине могут изменить вид собственной пенсии и увеличить выплаты. Чтобы изменить вид пенсионных выплат, нужно обратиться в сервисный центр ПФУ.
Стало известно, увеличат ли украинцам пенсии в 2024 году. Несмотря на сложности в 2023 году, индексация состоялась. А вот, о грядущем году пока говорить трудно.
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