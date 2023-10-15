Часть пенсионеров может остаться без денег: кто в группе риска

В Украине часть пенсионеров может остаться без пенсий. В некоторых случаях работающим гражданам пенсия не выплачивается и прекращается на время трудоустройства.

https://glavred.info/economics/chast-pensionerov-mozhet-ostatsya-bez-deneg-kto-v-gruppe-riska-10508572.html Ссылка скопирована

Часть украинских пенсионеров может остаться без денег / коллаж фото УНИАН

В Украине часть пенсионеров может остаться без пенсионных выплат. В частности, в некоторых случаях работающим гражданам пенсия не выплачивается и прекращается на время трудоустройства. Это касается тех украинцев, которые вышли на пенсию по выслуге лет. Об этом заявили чиновники Пенсионного фонда Украины (ПФУ), отвечая на вопросы одной из украинской пенсионерок.

В данном случае, если гражданин устроился на работу по своей специальности, которая позволяет выйти на пенсию по выслуге лет, то на период работы выплаты прекращаются. Так, если, скажем, учитель вышел на пенсию по выслуге лет, то он будет лишен выплат. Но после увольнения средства будут выплачиваться.

При этом, если гражданин устраивается на работу по другой специальности, которая не дает права выйти на пенсию по выслуге лет, то он все равно будет продолжать получать деньги.

видео дня

"Я бывший учитель, получаю пенсию по выслуге лет. Сейчас устроилась в общеобразовательной школе на должность ассистента учителя инклюзивного класса. Имею ли я право в период работы на выплату пенсии?", – задала вопрос пенсионерка.

В ПФУ ответили утвердительно.

"В Вашем случае работа в должности ассистента учителя в общеобразовательном учебном заведении не дает права на назначение пенсии по выслуге лет. Следовательно, в период работы в указанной должности назначенная пенсия по выслуге лет выплачивается", ‒ заявили чиновники.

Пенсия в Украине

Напомним, что в Украине повысят пенсии на 2,3 тысячи грн. В Украине с 1 января 2024 года значительно увеличится максимальная пенсия. Ее размер составит 23 610 грн, что на 2 680 грн больше, чем в 2023-м.

Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й. Кабинет Министров закончил процесс разработки госбюджета Украины на 2024 годы до первого чтения в Раде, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Чиновники объяснили, кто под угрозой - много ли украинцев рискуют лишиться пенсии. Полноценную выплату пенсий могут принципиально остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев.

Больше экономических новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.