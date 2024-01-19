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Трамп призвал не заключать соглашение о границе, от которого зависит помощь Украине

Алёна Воронина
19 января 2024, 17:03
Бывший американский президент выступил против заключения соглашения, которое касается границы с Мексикой и выделения помощи Украине.
Трамп призвал не заключать соглашение о границе, от которого зависит помощь Украине
Трамп призвал не заключать соглашение о границе, от которого зависит помощь Украине/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Командование Объединенных Сил ВСУ

Дональд Трамп выступил против подписания соглашения с Белым домом, в котором говорится об укреплении границы с Мексикой и предоставлении Соединенными Штатами военной помощи Украине.

Он отметил, что выступает за подписание только такого соглашения, которое, по его мнению, "будет идеальным для границы". Об этом он написал в собственной соцсети The Truth.

"Я считаю, что нам не следует заключать соглашение о границе вообще, если мы не получим всё, чтобы прекратить нашествие миллионов и миллионов людей из ниоткуда в нашу (...) страну. Также я не сомневаюсь, что наш спикер Палаты представителей Майк Джонсон заключит только такое соглашение, которое будет идеальным для границы", – отметил Трамп.

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Ранее упомянутый спикер Палаты представителей Майк Джонсон признавался американским медиа, что он постоянно советуется с Трампом относительно заключения соглашения с Белым домом.

Военная помощь Украине от США

4 января координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США больше не могут предоставлять военную помощь Украине, пока Конгресс не примет решение о дополнительном финансировании.

Позже у Байдена предупредили об опасности срыва помощи Украине. Если США не будут предоставлять военную помощь Украине, таким же путем пойдут и другие страны. Вашингтон благодарен государствам за поддержку Киева, но понимает, что вопрос помощи – суверенное решение каждого государства, заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

В The Wall Street Journal писали, что Байден пошел на компромисс в политике иммиграции, чтобы помочь Украине. В редакции сообщили, что Сенат уже разрабатывает соглашение по иммиграции, которое позволит ограничить мигрантам возможность просить и получать убежища.

После этого Байден сделал важное заявление для Украины. Президент США Джо Байден после встречи с американскими конгрессменами отметил, что Конгресс может принять положительное решение о помощи Украине.

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война в Украине новости США Дональд Трамп военная помощь
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