УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ вернулась к первоначальной стратегии: россияне хотят захватить две области

Руслана Заклинская
19 января 2024, 16:29
Российские войска активизировались для полной оккупации Донецкой и Луганской областей.
РФ вернулась к первоначальной стратегии: россияне хотят захватить две области
Россия пытается полностью оккупировать Донецкую и Луганскую область / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скриншот Минобороны РФ

Россияне активизировали боевые действия, реализуя стратегию полной оккупации Донецкой и Луганской области. Оккупанты стремятся взять под свой контроль агломерацию Славянск - Краматорск. Об этом сообщил военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев в эфире "Эспрессо".

По его словам, несмотря на контроль Украины над определенной территорией Луганщины и Донецкой области, россияне направляют свои усилия на захват этих территорий. В частности, враг намерен захватить военную агломерацию Славянск-Краматорск.

"Очевидно, что враг пытается и дальше реализовывать свою стратегию. Стратегию с которой он начинал - это полная оккупация Донетчины и Луганщины. Но до сих пор небольшая часть Луганщины держится под контролем украинской армии и немалая территория Донетчины тоже под контролем Украины. Враг будет сосредотачивать свои усилия для того, чтобы взять под контроль военную агломерацию Славянск - Краматорск. Поэтому, мы и видим серьезную активизацию вражеских войск на Лиманском направлении. То есть в направлении Лимана противник будет создавать предпосылки для дальнейшего наступления в направлении Славянска", - сказал Селезнев.

видео дня

Полковник ВСУ пояснил, что россияне концентрируют свои усилия для взятия под контроль важных городов, в частности Часового Яра, который имеет ключевое значение для украинской обороны в регионе Краматорска и Славянска.

"Также враг будет пытаться срезать Угледарский выступ, чтобы через Константиновку двинуться так же в направлении Краматорска и Славянска", - рассказал военный эксперт.

Война в Украине

Напомним, российские источники утверждают о захвате оккупантами Веселого, но, согласно ISW, нет никаких визуальных доказательств этого утверждения. Перспективы российских войск провести оперативно значимое наступление на Северск в ближайшее время сомнительны, даже при условии захвата Веселого.

Также пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что украинские военные активно расширяют плацдарм на левом берегу Херсонской области. Оккупанты продолжают терять технику и живую силу во время украинских контратак.

Как сообщал Главред, российские силы работают над перерезанием логистики в Авдеевку, сосредоточив свои усилия на этом направлении. Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш подчеркнул, что враг ведет интенсивные обстрелы и давит на город.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине российские войска Владислав Селезнев война России и Украины
Реклама

Главное за день

Страны Балтии готовятся отбить нападение РФ: возведут линии обороны с бункерами

Страны Балтии готовятся отбить нападение РФ: возведут линии обороны с бункерами

16:28 Мир
"Хороший грохот": в ГУР раскрыли детали мощных прилетов после ударов БПЛА в РФ

"Хороший грохот": в ГУР раскрыли детали мощных прилетов после ударов БПЛА в РФ

16:05 Украина
Путин через 5-8 лет может напасть на НАТО – Минобороны Германии

Путин через 5-8 лет может напасть на НАТО – Минобороны Германии

15:43 Мир
Все главные новости

Последние новости

17:06

Этим хотели кормить военных: на складах ВСУ нашли кучу испорченной еды

17:03

Трамп призвал не заключать соглашение о границе, от которого зависит помощь Украине

16:55

Секрет раскрыт: для чего нужны маленькие черные точки на лобовом стекле

16:36

Дочь-Халк путинистки Шукшиной опозорила "родословную" нарядом

16:33

На фронте сложилась патовая ситуация: полковник сказал, что нужно для перелома

Россия накапливает войска и будет наступать, ключевыми для неё будут четыре города – генерал МаломужРоссия накапливает войска и будет наступать, ключевыми для неё будут четыре города – генерал Маломуж
16:29

РФ вернулась к первоначальной стратегии: россияне хотят захватить две области

16:28

Страны Балтии готовятся отбить нападение РФ: возведут линии обороны с бункерами

16:18

Это делает вас старше на 10 лет: парикмахер назвала 3 ошибки во время стрижки

16:05

"Хороший грохот": в ГУР раскрыли детали мощных прилетов после ударов БПЛА в РФ

Реклама
15:51

РФ удерживает на северной границе с Украиной 22 тысячи военных: Наев раскрыл риски

15:43

Путин через 5-8 лет может напасть на НАТО – Минобороны Германии

15:25

Накроет череда неудач: что нельзя делать 20 января

15:12

Только самые внимательные найдут подарок за 8 секунд: чрезвычайно сложная загадка

14:58

Предательница Анна Asti сбежала из России

14:45

У Путина планируют "большое наступление" в четырех областях: в FT узнали детали

14:39

Очень нужно в войсках: в Минобороны назвали, чем срочно необходимо усилить ВСУ

14:30

Вот почему на самом деле собаки едят траву: врач раскрыл секрет поведения псовВидео

14:23

Вы очень удивитесь: трюк с кошачьим наполнителем предотвращает запотевание стекол в авто

14:23

Планы Путина могут провалиться: Маломуж назвал 2 сценария дальнейшего течения войныВидео

13:49

Действительно ли сода помогает при изжоге: ответ эксперта вас удивитВидео

Реклама
13:37

Массированные удары РФ по Украине: Жданов раскрыл новую тактику россиян

13:29

Мечтаю не умирать: Ефросинина рассказала о своей проблеме с алкоголем

13:11

Будут снегопады и похолодание до -15: погода в выходные принесет "сюрпризы"

12:51

Новое наступление РФ на Киев: Маломуж раскрыл, возможен ли прорыв из БеларусиВидео

12:41

Ржавчина отпадет за минуты: женщина показала, как быстро отреставрировать мебель

12:27

Засада в Брянской области: бойцы РДК "покрошили" россиян и захватили технику РФ

12:03

Не отходя от прилавка: 6 простых способов, как выбрать качественную колбасуВидео

11:55

НАТО предупреждает население Запада о подготовке к "всесторонней войне" с Россией

11:36

Еще один А-50 испытывает судьбу: оккупанты нашли замену сбитому самолету

11:31

РФ нацелилась на два крупных города: стянула десятки тысяч солдат для штурма

11:17

Загадочная оптическая иллюзия: найдите лица троих женщин за 9 секунд

10:58

Китайский гороскоп на 19 января 2024: Козе - терпение, Кабану - уверенность на работе

10:55

Россияне заявили о "захвате" Веселого: в ISW оценили продвижение РФ

10:48

Вы даже не подозревали: вот, что означает тайная стрелка на приборной панели авто

10:48

"Это бред": Гетманцев объяснил, будут ли вводить налог на переводы в 18%

10:41

Церковный праздник 20 января: не подбирайте ничего на улице

10:21

Россияне "любят убивать": у Зеленского предупредили о рисках новой войны в Европе

10:16

Стало известно, кто будет вести Нацотбор Евровидения-2024

09:59

"Россияне везде давят": враг пытается перерезать последнюю дорогу на Авдеевку

09:50

В РФ запустили производство аналога Shahed: в ISW рассказали о новой тактике обстрелов

Реклама
09:41

Оккупанты притихли, а ВСУ продвигаются вперед: какова ситуация на Херсонщине

09:06

Удары по нефтебазе и пороховому заводу в РФ: что известно о спецоперации ГУРВидео

09:00

Чего хочет Путин: президент Латвии рассказал об одержимости российского диктатора

08:19

"Тарантул" ушел под воду: в результате ударов в Севастополе затонул корвет РФ

08:16

Погода резко изменится: в Украину идет аномальное потепление

08:10

О плане войны реальный и вымышленныймнение

07:31

Тяжелее, чем кажется: в DeepState рассказали о ситуации на фронте

06:53

Бои за Авдеевку: Силы обороны стремительно уничтожают бронетехнику оккупантов – ISW

06:10

Как Украине за месяц можно производить 50 тысяч дроновмнение

05:30

Головоломка для самых веселых и находчивых: надо за 7 секунд найти кота

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подругеЦерковные праздники 2024
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять