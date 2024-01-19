РФ вернулась к первоначальной стратегии: россияне хотят захватить две области

Российские войска активизировались для полной оккупации Донецкой и Луганской областей.

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Россия пытается полностью оккупировать Донецкую и Луганскую область / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скриншот Минобороны РФ

Россияне активизировали боевые действия, реализуя стратегию полной оккупации Донецкой и Луганской области. Оккупанты стремятся взять под свой контроль агломерацию Славянск - Краматорск. Об этом сообщил военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев в эфире "Эспрессо".

По его словам, несмотря на контроль Украины над определенной территорией Луганщины и Донецкой области, россияне направляют свои усилия на захват этих территорий. В частности, враг намерен захватить военную агломерацию Славянск-Краматорск.

"Очевидно, что враг пытается и дальше реализовывать свою стратегию. Стратегию с которой он начинал - это полная оккупация Донетчины и Луганщины. Но до сих пор небольшая часть Луганщины держится под контролем украинской армии и немалая территория Донетчины тоже под контролем Украины. Враг будет сосредотачивать свои усилия для того, чтобы взять под контроль военную агломерацию Славянск - Краматорск. Поэтому, мы и видим серьезную активизацию вражеских войск на Лиманском направлении. То есть в направлении Лимана противник будет создавать предпосылки для дальнейшего наступления в направлении Славянска", - сказал Селезнев. видео дня

Полковник ВСУ пояснил, что россияне концентрируют свои усилия для взятия под контроль важных городов, в частности Часового Яра, который имеет ключевое значение для украинской обороны в регионе Краматорска и Славянска.

"Также враг будет пытаться срезать Угледарский выступ, чтобы через Константиновку двинуться так же в направлении Краматорска и Славянска", - рассказал военный эксперт.

Война в Украине

Напомним, российские источники утверждают о захвате оккупантами Веселого, но, согласно ISW, нет никаких визуальных доказательств этого утверждения. Перспективы российских войск провести оперативно значимое наступление на Северск в ближайшее время сомнительны, даже при условии захвата Веселого.

Также пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что украинские военные активно расширяют плацдарм на левом берегу Херсонской области. Оккупанты продолжают терять технику и живую силу во время украинских контратак.

Как сообщал Главред, российские силы работают над перерезанием логистики в Авдеевку, сосредоточив свои усилия на этом направлении. Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш подчеркнул, что враг ведет интенсивные обстрелы и давит на город.

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