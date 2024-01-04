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Это откроет дорогу на Краматорск: враг начал наступление на стратегический город

Юрий Берендий
4 января 2024, 14:05
По словам аналитика, ситуация на Бахмутском направлении становится все более критической из-за наступления врага в направлении города Часов Яр.
Это откроет дорогу на Краматорск: враг начал наступление на стратегический город
Ситуация на Бахмутском направлении выглядит критической / Коллаж: Главред, фото: 67 ОМБр, 22 ОМБр

Генерал Александр Сырский указывает на то, что российские войска активизировались на Бахмутском направлении, продолжаются интенсивные бои вблизи Богдановки. Главная цель оккупантов заключается в том, чтобы получить контроль над городом Часов Яр. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил военный эксперт, журналист и спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 гг. Владислав Селезнев.

Он отметил, что ситуация на этом направлении выгладает критически, ведь если противник захватит Богдановку, то от городских окраин до него останется меньше, чем 3 километра.

По его словам, захват этого города также открывает путь для продолжения наступления в направлении Славянска и Краматорска. Можно сказать, что оборонительная операция в районе города Часов Яр началась несколько недель назад.

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"Представьте себе, с какими рисками столкнутся наши защитники, если враг сможет продвигаться в том направлении по меньшей мере с трех сторон – из Лимана, города Часов Яр и через Курахово-Покровск-Константиновку. Вызовы очень серьезные. Я думаю, планирование российских генералов основывается именно на таком варианте", – говорит эксперт.

По его словам, удержание города Часов Яр является стратегически важной задачей. Существует вероятность, что в настоящее время там также усиливаются оборонительные позиции в соответствии с недавним приказом президента Владимира Зеленского.

Селезнев также отметил, что прошлой зимой российские войска приближались к городу с юга, но Силам обороны Украины удалось отогнать противника обратно в Бахмут. Захват города Часов Яр может создать противнику плацдарм для наступления не только в Краматорск, но и в Константиновку. Расстояние до Краматорска составляет примерно 20 километров, до Константиновки - около 12. это представляет значительную угрозу, поскольку на этом пути нет крупных населенных пунктов, где можно было бы создать прочный оборонительный узел.

"Часов Яр еще надо захватить, его не так просто взять, потому что он находится на высотах. Даже если предположить, что враг возьмет город, то сможет ли он дальше идти в направлении Константиновки, Дружковки и дальше? Сейчас украинские силы делают все, чтобы этого не случилось. Конечно, рассматриваются и сценарии того, что оккупанты достигнут тактических успехов и зайдут в Часов Яр, в чем я лично сомневаюсь", – рассказал военный эксперт, журналист и спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 гг. Владислав Селезнев.

Наступление россиян на востоке Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, 26 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объявил, что украинские войска отступили из Марьинки в Донецкой области, которая была украинским контрольным пунктом в течение почти двух лет, но теперь потеряна. Эксперты считают, что у российских оккупантов теперь есть два возможных направления для дальнейшего наступления: через Угледар или через Курахово и Покровск с целью выйти на Славянск и Краматорск. Бывший спикер Генштаба Владислав Селезнев утверждает, что после потери Марьинки российская армия не сможет быстро продолжить наступление, поскольку понесла значительные потери.

Ситуация под Авдеевкой остается напряженной. Даже после того, как оккупантам не удалось захватить город до Нового года, они продолжают совершать постоянные атаки и даже изменили свое направление наступления, направив его в сторону Очеретино. Об этом заявил военный аналитик и соучредитель проекта DeepStateMap Роман Погорелый.

После "выборов" президента России в марте 2024 года, когда Владимир Путин снова станет главой страны, можно ожидать начала новой наступательной операции оккупантов в Украине, считает военный эксперт Михаил Жирохов.

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война в Украине Бахмут
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