РФ ударила по предприятию в Кропивницком: есть погибший и раненые

Один из промышленных объектов областного центра оказался под ударом российских захватчиков утром в четверг.

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РФ ударила по предприятию в Кропивницком/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Российские оккупанты утром в четверг, 4 января, ударили по Кропивницкому. Под ударом оказалось одно из предприятий города.

В результате атаки захватчиков один человек погиб и есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram.

"Враг продолжает терроризировать мирное население. В результате сегодняшней ракетной атаки по Кропивницкому на одном из промышленных объектов есть травмированные и один погибший", – сообщил Райкович. видео дня

Он отметил, что детали о последствиях ракетной атаки оккупантов будут сообщены позже.

Ранее сообщалось, что утром в Кропивницком слышали взрывы.

Ракетные удары РФ по Украине

Напомним, вечером в среду, 3 января, РФ ударила ракетами по центру Харькова. Российские оккупанты атаковали областной центр ракетами С-300. Была повреждена гражданская нежилая инфраструктура в центральной части города.

Ранее издание The Business Insider сообщало, что комбинированным ударом по Украине РФ преследовала одну цель, это часть стратегии. Отмечается, что ракетный удар России по Украине, который привел к большим разрушениям, мог преследовать более конкретную цель – опустошить ракеты-перехватчики до ЗРК Patriot.

В ВВС объяснили, можно ли заранее предусмотреть ракетные удары оккупантов. Вычислить, когда именно будет очередная массированная атака россиян по Украине, невозможно, сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, российские оккупанты принимают решение непосредственно перед нанесением ударом.

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