Путин опасается наступления на Москву: как он "собрался" защищаться

В стране-агрессоре России решили усилить еще одну силовую структуру после мятежа Евгения Пригожина, отметили в Министерстве обороны Великобритании.

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Путин укрепил Силы безопасности Москвы - разведка Британии / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Глава Кремля Владимир Путин после мятежа Пригожина в июне прошлого года создает новые военные структуры. В попытке не допустить наступления на Москву он расширил возможности Сил безопасности московского правительства. Организации дали право на применение огнестрельного оружия, в ее ряды включили несколько тысяч новобранцев. Об этом заявили в разведке Министерства обороны Великобритании.

В сводке разведки Британии говорится о том, что создание Сил безопасности правительства Москвы, в задачи которой входит охрана инфраструктуры столицы, Путин одобрил еще в ноябре 2022 года.

Уже с июля 2023-го, после мятежа Пригожина, структура стала более военизированной – ее участникам разрешили применять огнестрельное оружие, а в ряды организации рекрутировали несколько тысяч человек.

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Согласно оценкам британской разведки, Силы безопасности Москвы были укреплены для того, чтобы удержать Москву в случае повторения мятежа.

"Проект также предоставляет москвичам возможность добровольно выполнять "патриотические" обязанности военного времени, избегая при этом службы на передовой в Украине. Мэр Москвы Сергей Собянин сумел ограничить прямое воздействие конфликта на относительно обеспеченное население столицы. Большинство российских потерь в Украине - из более бедных провинциальных регионов", - подчеркивается в сообщении.

Мятеж в России

Новый мятеж в России – дело краткосрочной перспективы, говорил недавно секретарь СНБО Алексей Данилов. По его мнению, такие события приведут к распаду страны-агрессора.

Режим Путина снесут, считает бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко. Как полагает дипломат, подобные действия может совершить российская бизнес-элита, которая недовольна происходящими событиями.

"Мятеж Пригожина" был постановкой, предположил военный эксперт Роман Свитан. По оценке Свитана, мятеж не оказал какого-либо существенного влияния на развал кремлевской системы власти.

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