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Режим Путина снесут: экс-глава МИД раскрыл неожиданный сценарий мятежа в РФ

Алексей Тесля
2 октября 2023, 01:30
Владимир Огрызко объяснил, кто может стоять во главе процесса организации мятежа в РФ.
Владимир Огрызко, Путин
Владимир Огрызко оценил вероятность мятежа против Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко прокомментировал возможность мятежа в РФ против диктатора Владимира Путина.

Как подчеркнул он в ходе чата в Главреде, это один из вариантов, как режим Путина может исчезнуть.

"Ближайшее окружение Путина вряд ли пойдёт на этот мятеж, а вот люди, которые называются бизнес-элитой, которая многое потеряла и продолжает серьёзно терять, может стать такой средой, которая и родит идею о необходимости смены диктатора", - не исключил дипломат.

По его мнению, в РФ элиты могут решить, что проще отдать кого-то на заклание и обвинить его в установлении тирании.

"Сказать, что мы ничего не могли поделать, но теперь сплотились, объединились, свергли диктатора – вот вам, пожалуйста, он и его самые близкие люди для Гааги, а мы будем искать правильную форму сотрудничества с Западом, ведь никогда не были против него – все наши состояния там: все наши яхты там, все наши любовницы там, поэтому будем снова дружить семьями", - пояснил собеседник.

При этом он не исключил, что именно эта среда может стать ключевой в процессе организации мятежа.

"Ибо ждать восстания одичавшего населения, которое всё время жило в рабстве и осталось психологическими рабами, будет большой наивностью. Бунта там не будет", - добавил Огрызко.

Смотрите видео - чат с Владимиром Огрызко в Главреде:

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда.

С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Ранее Алексей Данилов заявил, что в России назревает мятеж. Россия распадется. Это произойдет обязательно при нашей жизни. И никакая сила остановить это не сможет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ФСБ проверяет "структуру Путина" на причастность к мятежу Евгения Пригожина. В Кремле намерены консолидировать аппарат внутренней безопасности России вокруг Росгвардии, пишут аналитики американского Института изучения войны.

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Владимир Путин Владимир Огрызко
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