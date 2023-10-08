"Мятеж Пригожина" был постановкой: Свитан рассказал, к чему это привело

Уже видны репрессии и усиление одного из этажей одной из башен Кремля, сказал полковник запаса Роман Свитан.

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"Мятеж Пригожина" не был мятежом, считает Роман Свитан / Коллаж: Главред, Фото: росСМИ, скриншот

Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан считает, что мятеж "вагнеровцев" в России летом 2023 года был постановкой. Однако, ее цели пока что непонятны.

"Мятеж Пригожина" не был мятежом. Это была срежиссированная постановка для каких-то целей одной из ветвей власти. А вот цели эти пока не совсем понятны", - сказал Свитан во время чата на Главреде.

По его словам, уже видны репрессии и усиление одного из этажей одной из башен Кремля, но не более того.

"Это очередное колебание маятника. И никакого воздействия, разваливающего систему или империю, оно не имело. Наоборот, этот "мятеж" очистил систему", - добавил он.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Смотрите видео - Чат с Романом Свитаном на Главреде:

Бунт Пригожина

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников.

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено".

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

После наступления "вагнеровцев" на Москву Путин перепугался и вызвал срочно Пригожина на разговор. По словам Пескова, на встречу были приглашены 35 человек.

Стоит отметить, что Зеленский не исключил новый бунт в РФ. Он убежден, что Путин настолько слаб, что не способен защитить даже российские области от своих же боевиков.

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