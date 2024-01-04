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Будут бить ракетами каждые 2-3 дня: эксперт назвал 2 сценария обстрелов оккупантами Украины

Алёна Воронина
4 января 2024, 13:19
Оккупанты по состоянию на это время накопили около 500 ракет, которых хватит примерно на 5 массированных ракетных обстрелов.
Ракета, Александр Коваленко
Оккупанты могут бить ракетами каждые 2-3 дня, считает Коваленко/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Facebook Александр Коваленко

Российские захватчики могут в дальнейшем осуществлять обстрелы Украины ракетами по одному из двух сценариев. Согласно первому сценарию они могут осуществить несколько массированных ракетных ударов, согласно второму –растянуть имеющиеся в них ракеты на большее количество атак и совершать небольшие удары каждые 2-3 дня.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью ТСН.uа. Он предположил, что страна-агрессор Россия могла накопить до 500 ракет "Калибр" и типа Х-505 и Х-101. По словам Коваленко, такого количества хватит примерно на 5 массированных ударов. Или же захватчики растянут это количество на более длительное время и будут бить чаще, однако в меньших масштабах.

"Есть два сценария. Тот, о котором говорит Юрий Игнат – это сценарий массированных ударов. Они используют большое количество носителей с довольно старых самолетов Ту. А потому они должны подготовить боекомплект для снаряжения и так далее. Еще надо обслуживать сами самолеты. После каждого такого полета им требуется обслуживание и даже легкий ремонт. То есть не всё так просто. А поэтому должны быть паузы 4-5 дней", – пояснил Коваленко.

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По словам эксперта, если россияне будут действовать по второму сценарию, то они могут бить по Украине меньшим количеством ракет каждые 2-3 дня.

Он отметил, что российские захватчики могут применить сценарий мая-июня 2023 года, когда они уменьшили использование ракет, запуская по 15 воздушных объектов.

"Так они могут делать каждые 2-3 дня. Потому что один Ту-95, если его не перегружать может нести от 2 до 4 ракет. И они могут перейти на такой вариант, чтобы "кошматрить" Украину", – сказал эксперт.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Ракетные удары РФ по Украине

Напомним, утром в четверг, 4 января, РФ ударила по предприятию в Кропивницком. Один из промышленных объектов областного центра оказался под ударом российских захватчиков. Есть погибший и раненые.

Ранее издание The Business Insider сообщало, что комбинированным ударом по Украине РФ преследовала одну цель, это часть стратегии. Отмечается, что ракетный удар России по Украине, который привел к большим разрушениям, мог преследовать более конкретную цель – опустошить ракеты-перехватчики до ЗРК Patriot.

В ВВС объяснили, можно ли заранее предусмотреть ракетные удары оккупантов. Вычислить, когда именно будет очередная массированная атака россиян по Украине, невозможно, сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, российские оккупанты принимают решение непосредственно перед нанесением ударом.

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