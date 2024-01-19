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На фронте сложилась патовая ситуация: полковник сказал, что нужно для перелома

Алёна Воронина
19 января 2024, 16:33
Сейчас на фронте ни одна из сторон не может двигаться вперед. ВСУ не хватает вооружения, а оккупанты испытывают дефицит резервов для серьезного наступления.
Украинские военные, Петр Недзельский
На фронте сложилась патовая ситуация, считает Недзельский/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, УНИАН

На фронте в Украине сейчас сложилась патовая ситуация. Украинским воинам не хватает вооружения, а страна-агрессор Россия не может развернуть серьезное наступление, особенно на нескольких направлениях, из-за дефицита резервов.

Ситуация могла бы сдвинуться с мертвой точки, если бы Запад передал Украине те виды техники и вооружения, которые до сих пор не были предоставлены, прежде всего истребители F-16. Получение таких истребителей позволило бы нашему государству доминировать в небе. Такое мнение высказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Недзельский в интервью OBOZ.UA.

Недзельский, в частности, прокомментировал заявление представителя ГУР Вадима Скибицкого об отсутствии в РФ резервов для наступления на нескольких направлениях. По словам военного эксперта, сейчас на фронте будут продолжаться боевые действия тактического уровня.

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"Скибицкий на сто процентов прав. С точки зрения военного искусства, чисто академической военной науки, чтобы проводить наступление, наступающая сторона должна иметь преимущество в 3-5 раз. Ведь противник обороняется, он укреплен, поэтому потери наступающей стороны значительно больше", – сказал Недзельский.

Он также отметил, что украинская разведка пристально следит за тем, какие именно силы имеют российские оккупанты. Эксперт подчеркнул, что этих сил России не хватает, несмотря на мобилизационные ресурсы. Российские захватчики теряют много оружия, наступательных средств, танков, БТР, самолетов, поэтому у оккупантов недостаточно ресурсов, чтобы осуществлять наступление на нескольких направлениях.

Но украинцам расслабляться не стоит, ведь Украина противостоит значительно большему соседу, который имеет большее количество населения и, соответственно, больше личного состава, а также техники и вооружения. И противник до сих пор имеет преимущество в авиации.

Недзельский подчеркнул, что украинские военные смогут наступать только тогда, когда получат самолеты F-16 и начнут доминировать в небе.

"Все наши военные руководители объясняли, почему не произошло украинское контрнаступление – потому что наши союзники не предоставили нам тех или иных видов вооружений, которые бы могли обеспечить успех. И в первую очередь это авиация... Сейчас идут разговоры о F-16. Как только они появятся в нас, мы будем доминировать в небе. А до того вести разговор о наступлении просто невозможно. Это значит, что и нам, как и врагу, придется наступать, устраивая "мясные штурмы", терять личный состав. Наше военное руководство такого не допустит", – убежден эксперт.

По словам полковника запаса ВСУ, сейчас ситуация на фронте "патовая" – это означает, что ни одна из сторон не может начать широкомасштабное наступление. По словам Недзельского, сейчас ни враг не может наступать, ни мы не можем проводить контрнаступление – до тех пор, пока нам не предоставят то вооружение, которое должны дать наши союзники.

"Наши политики говорят, мол, мы должны у них просить... нет! Мы должны требовать! Они обязаны дать нам это вооружение", – заявил он.

Военный эксперт пояснил, что Украина в свое время отказалась от ядерного статуса, обменяв его на призрачные "гарантии" Будапештского меморандума. Но в заключении свои обязательства, которые наши союзники взяли на себя согласно этому меморандуму, они не выполнили.

Война в Украине

Ранее в Financial Times отмечали, что у Путина планируют "большое наступление" в четырех областях. В материале издания писали, что российские оккупанты могут попытаться захватить Харьков и даже Киев – Путин по-прежнему "хочет" захватить всю Украину и покорить народ.

Также ранее сообщалось, что РФ удерживает на северной границе с Украиной 22 тысячи военных. Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев отметил, что у северной границы с Украиной Россия удерживает около 21,8 тысячи военнослужащих. Ситуация остается контролируемой.

Напомним, в ГУР раскрыли детали мощных прилетов после ударов БПЛА в РФ. Речь идет о поражении нефтебазы, которая вовлечена в поставку оккупационному корпусу ГСМ, пояснил спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

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война в Украине вторжение России Недзельский
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