РФ удерживает на северной границе с Украиной 22 тысячи военных: Наев раскрыл риски

Россия создала и удерживает группировку общей численностью 20 тысяч человек.

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Оккупанты накапливают войска / коллаж: Главред, скриншот: deepstatemap, Минобороны РФ

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев отметил, что у северной границы с Украиной Россия удерживает около 21,8 тысячи военнослужащих. Ситуация остается контролируемой.

Россия создала и удерживает группировку общей численностью 20 тысяч человек. Военные постоянно ведут разведку, осуществляют обстрелы приграничных районов, а также активно наращивают инженерно-фортификационное оборудование местности.

"Отмечаются меры по перевооружению подразделений на новейшие или модернизированные образцы вооружения", - рассказал Наев на странице в Facebook. видео дня

Командующий также отметил, что со стороны Республики Беларусь, с целью усиления границы, кроме подразделений пограничной службы, вдоль границы удерживается около 1800 человек из состава Вооруженных сил.

Военные и правоохранительные органы на постоянной основе проводят мероприятия боевой подготовки, наращивают системы наблюдения и инженерно-фортификационное оборудование вдоль границы

В рамках так называемого "Союзного государства" Беларусь продолжает оказывать посильную помощь России в войне против нашей страны путем поставки и ремонта вооружения и военной техники.

"На предприятиях военно-промышленного комплекса Беларуси осуществляется производство новых и переработка устаревших боеприпасов, с последующей их передачей в интересах Вооруженных сил России", - отметил Наев.

Напомним, что россияне начали наступление техникой и пехотой на фронте. Противник снова начал активно применять бронетехнику для поддержки и десантирования пехоты. За три дня враг потерял 41 бронемашину, среди них 17 танков.

Враг изменил тактику и начал наступление по всему фронту. В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" оккупационные войска России активизировались, они начали наступательные операции по всей линии фронта.

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