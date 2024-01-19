"Хороший грохот": в ГУР раскрыли детали мощных прилетов после ударов БПЛА в РФ

Речь идет о поражении нефтебазы, которая вовлечена в поставку оккупационному корпусу ГСМ, пояснил Андрей Юсов.

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Андрей Юсов прокомментировал мощную "бавовну" в РФ / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, скриншот

Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов прокомментировал мощную "бавовну" в стране-агрессоре РФ в ночь на пятницу, 19 января.

"Хороший грохот сегодня, хороший хлопок. Регулярно такие события случаются на военных объектах государства-агрессора на территории России", - сказал он в эфире телемарафона.

Представитель ГУР уточнил, что речь идет о поражении нефтебазы, которая вовлечена в поставку оккупационному корпусу горюче-смазочных материалов. В частности, это усложнит логистику для оккупантов – сорвет графики снабжения и обеспечения и расширит пространство для маневра для наших защитников.

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При этом он подтвердил, что для украинских ударных БПЛА не является проблемой преодоление расстояния в 900 километров.

"Украинские беспилотники, конечно, могут преодолевать и не такие расстояния. Если говорить о реакции в российском обществе, то все вопросы к Путину, Шойгу, Герасимову - к тем людям, которые продолжают геноцидную войну против Украины. Было бы странно, чтобы эти все события не имели никаких последствий для военных объектов на территории РФ", - подчеркнул представитель военной разведки.

Он также говорит о том, что удары по оккупантам РФ продолжаться и в будущем.

"Российская пропаганда в очередной раз заявила, что ничего не произошло, что какие-то цели, НЛО сбиты и обезврежены, но кадры пожара на нефтебазе свидетельствуют абсолютно противоположные вещи. Но правда в том, что это последствия российского вторжения, нападения и войны против Украины. И продолжение следует", - добавил Юсов.

Кто такой Андрей Юсов Андрей Юсов – украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

"Бавовна" в России

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 19 января РФ атаковали беспилотники в нескольких областях. Под удар попал Тамбовский пороховой завод. Российские пропагандисты отметили, что эта атака произошла в четыре часа утра по местному времени.

Кроме того, в Брянской области загорелась нефтебаза в результате удара беспилотника. Источники сообщают, что это спецоперация Главного управления разведки Минобороны Украины.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 января в городе Подольск Московской области Российской Федерации произошли взрывы. Оккупанты утверждали, что они якобы смогли сбить беспилотный летательный аппарат, летевший в направлении российской столицы.

В ночь на 10 января два беспилотника (БПЛА) упали на территории военного аэродрома "Энгельс 2" в Саратовской области Российской Федерации. Этот аэродром используется как база для стратегических бомбардировщиков РФ.

Также ранее сообщалось, что украинские силы ударили по военным объектам РФ в Белгороде.

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