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Очень нужно в войсках: в Минобороны назвали, чем срочно необходимо усилить ВСУ

Алексей Тесля
19 января 2024, 14:39
Полученные ранее от партнеров артиллерийские установки продемонстрировали высокую эффективность, подчеркнули в МО.

Очень нужно в войсках: в Минобороны назвали, чем срочно необходимо усилить ВСУ
В МО назвали, в чем нуждается армия / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

ВСУ нужны современные образцы артиллерийских систем, которые могут предоставить партнеры, для усиления огневой мощи, заявил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

"Нам очень важно усилить огневую мощь Сил обороны Украины с помощью современных артиллерийских систем, которые могут предоставить наши партнеры", - подчеркнул он во время открытия Коалиции артиллерии в Париже, передает пресс-служба МО.

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Он подчеркнул, что полученные ранее партнеров артиллерийские установки продемонстрировали высокую эффективность в боях с оккупантами.

"Поэтому Украина также заинтересована как в закупке их для своих нужд, так и в развертывании производства отдельных образцов на территории Украины", - добавил Гаврилюк.

По его словам, в Париже обсуждали не только неотложные потребности Вооруженных Сил Украины в боеприпасах, артиллерийских системах, их модернизации, ремонте, обучении расчетов, но и вопросы военно-технического сотрудничества, нацеленные на долгосрочную поддержку артиллерийских подразделений нашей армии.

Коалиция артиллерии для ВСУ: что известно

Отмечается, что во время открытия Коалиции артиллерии в Париже представители стран-участниц выработали консолидированную позицию по обеспечению потребностей Вооруженных Сил Украины в определенных образцах артиллерийского вооружения.

Сообщается, что на открытии международной Коалиции артиллерии присутствовали представители 22 стран. Участники Коалиции артиллерии – страны, владеющие передовыми технологиями производства:

  • артиллерийских систем;
  • боеприпасов;
  • артиллерийской разведки;
  • беспилотных систем целеуказания;
  • систем управления огнем.

Цель коалиции артиллерии совместными усилиями повысить способности Сил обороны Украины, предоставить новые артиллерийские средства для усиления противодействия российской агрессии, а также обеспечить эффективное функционирование по назначению уже предоставленных образцов артиллерийского вооружения.

В рамках Коалиции артиллерии созданы четыре рабочих группы по отдельным направлениям деятельности. По состоянию на начало 2024 года созданы следующие международные коалиции: коалиция воздушных сил, коалиция противовоздушной и противоракетной обороны, коалиция бронетанковой техники, коалиция морских способностей, коалиция артиллерии, коалиция по разминированию и ИТ-коалиция, добавляет Минобороны.

Напомним, ранее сообщалось, что Рустем Умеров отменил визит во Францию: СМИ пишут об угрозе безопасности. Планировалось, что Умеров и его коллега Себастьян Лекорню встретятся во Франции и отправятся на промышленную площадку Nexter в Бурже.

Ранее Главред писал, что в среду, 17 января, состоялось первое заседание Совета Украина-НАТО в Брюсселе на уровне руководителей оборонных ведомств. Однако главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный не принял в ней участия.

Как ранее сообщалось, президент Чехии высказался о поддержке Украины. Президент Чехии Петр Павел призвал Запад продолжать поддерживать Украину, иначе следующий год может быть более благоприятным для России.

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ВСУ Минобороны Украины война России и Украины
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