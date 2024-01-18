Умеров отменил визит во Францию: СМИ пишут об угрозе безопасности, в МО опровергают

Министр обороны Рустем Умеров отменил визит во Францию якобы "из соображений безопасности", пишет Слово і діло со ссылкой на материал AFP. Однако в министерстве эту информацию не подтверждают.
Как отмечают западные журналисты, изначально планировалось, что Умеров и его коллега Себастьян Лекорню встретятся во Франции и отправятся на промышленную площадку Nexter в Бурже, где производятся САУ Caesar, а затем на площадку ракетного корабля MBDA в Сель-Сен-Дени.
Вместо этого Умеров онлайн примет участие в запуске в Париже "артиллерийской коалиции", целью которой является усиление возможностей Украины в войне с Россией.
В Минобороны объяснили ситуацию
На открытии коалиции артиллерии в Париже 18 января 2024 года от министерства обороны Украины представлена украинская делегация во главе с заместителем министра Иваном Гаврилюком, говорится в сообщении оборонного ведомства.
В МО отмечают, что заранее сообщили, что визит Умерова может быть перенесен из-за того, что вчера тот участвовал в Ставке Верховного Главнокомандующего.
"Участие в мероприятии по открытию коалиции артиллерии министр обороны принимает дистанционно через видеосвязь. Также сейчас команды украинского и французского министерств работают над новой датой визита", - сообщает пресс-служба Минобороны.
Ранее Главред писал, что в среду, 17 января, состоялось первое заседание Совета Украина-НАТО в Брюсселе на уровне руководителей оборонных ведомств. Однако главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный не принял в ней участия.
К слову, Зеленский на Ставке высказался о ситуации на фронте. Также президент провел отдельное совещание с министром обороны. Он отметил, что сейчас готовится "больше силы для государства".
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