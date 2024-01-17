'Нам нужна инициатива': Зеленский на Ставке высказался о ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский провел важное заседание Ставки после форума в Давосе.

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Зеленский провел важное заседание Ставки / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, Командование объединенных сил ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел важное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Заседание состоялось после международного экономического форума в Давосе. Об этом он заявил во время своего видеообращения.

На Ставке обсудили действия на стратегическом уровне, а также перспективы для сохранения инициативы у Украины.

"Украина нуждается в амбициозной, активной перспективе, чтобы именно у нашего государства была инициатива, а не у врага, чтобы именно от украинских действий зависело завершение войны. Мир поддерживает тех, кто имеет перспективу. И это фундаментальная задача - сохранить инициативу, чтобы была возможность становиться сильнее", - сказал Зеленский. видео дня

Также президент провел отдельное совещание с министром обороны. Он отметил, что сейчас готовится "больше силы для государства".

Также на Ставке обсуждали оперативную актуальную ситуацию на фронте

"Докладывали командующие. Разные направления: восток, юг. Также север - противодействие диверсионным группам, укрепление границы", - добавил президент.

Война в Украине

Недавно стало известно о том, что ВСУ расширили плацдарм на Левобережье Днепра. За прошедшие сутки противник активизировался и совершил 6 неудачных штурмов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что против РФ всегда будет не хватать людей. Он добавил, что военнообязанные мужчины, которые находятся за границей, должны быть в Украине, поскольку это вопрос закона и справедливости.

Также стоит отметить, что в ГУР напомнили о том, что боевые действия продолжатся. Там добавили, что власти и командование не рассматривают переход к глубокой обороне и прекращение огня.

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