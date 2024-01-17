Боевые действия продолжатся, мы не допустим потерю земель: громкое заявление ГУР

Никто сейчас не говорит о глухой обороне, и тем более о прекращении огня, подчеркнул Вадим Скибицкий.

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Вадим Скибицкий спрогнозировал продолжение боевых действий / Коллаж: Главред, Фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, скриншот

Любая приостановка боевых действий - это возможность для РФ накопить силы и возобновить свои боевые возможности, заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий

Подобное уже наблюдалось в 2015-16 гг, когда на захваченных территориях Луганской и Донецкой областей были приостановлены боевые действия, и РФ осуществила новую полномасштабную агрессию в 2022 году, подчеркнул он в рамках дискуссионной программы, организованной проектом Deciding your tomorrow.

"Наша оценка - тактического уровня боевые действия будут продолжены. Никто сейчас не говорит о глухой обороне, и тем более о прекращении огня", - отметил представитель военной разведки.

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Он пояснил, что любое прекращение огня РФ будет использовать для улучшения своих тактических положений, и соответственно, приобретения большей возможности для возобновления или открытия новых направлений для боевых действий.

"Несмотря на погоду, на зиму, вы знаете, что там территория очень сложная для боевых действий, - боевые действия будут продолжены. Мы просто не можем допустить того, чтобы мы потеряли свои территории своей бездеятельностью", - добавил Скибицкий.

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