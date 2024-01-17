Боевые действия продолжатся, мы не допустим потерю земель: громкое заявление ГУР

Любая приостановка боевых действий - это возможность для РФ накопить силы и возобновить свои боевые возможности, заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий
Подобное уже наблюдалось в 2015-16 гг, когда на захваченных территориях Луганской и Донецкой областей были приостановлены боевые действия, и РФ осуществила новую полномасштабную агрессию в 2022 году, подчеркнул он в рамках дискуссионной программы, организованной проектом Deciding your tomorrow.
"Наша оценка - тактического уровня боевые действия будут продолжены. Никто сейчас не говорит о глухой обороне, и тем более о прекращении огня", - отметил представитель военной разведки.
Он пояснил, что любое прекращение огня РФ будет использовать для улучшения своих тактических положений, и соответственно, приобретения большей возможности для возобновления или открытия новых направлений для боевых действий.
"Несмотря на погоду, на зиму, вы знаете, что там территория очень сложная для боевых действий, - боевые действия будут продолжены. Мы просто не можем допустить того, чтобы мы потеряли свои территории своей бездеятельностью", - добавил Скибицкий.
Ранее Роман Свитан назвал месяц и сценарий окончания войны в Украине. После появления у ВСУ современной авиации ситуация может измениться, не исключил Роман Свитан.
Напомним, ранее был раскрыт неожиданный сценарий окончания войны в Украине. В РФ хотят снять санкции и возобновить получения прибыли за счет продажи углеводородов, уверен Валерий Клочок.
Напомним, ранее Александр Хара рассказал варианты завершения войны в Украине. Эксперт считает, что для Украины было бы хорошо, если бы россияне поняли, что больше не могут вести эту войну.
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