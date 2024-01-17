'Россия мобилизует трупы': Зеленский заявил, что против РФ всегда будет не хватать людей

Военнообязанные мужчины, которые находятся за границей, должны быть в Украине, поскольку это вопрос закона и справедливости.

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Военнообязанные, находящиеся за границей, должны быть в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, Командование объединенных сил ВСУ

Украине постояно будет не хватать людей для мобилизации. Военнообязаные, находящиеся за границей, должны быть на территории Украины - это вопрос справедливости. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам Международного экономического форума в Давосе.

"Если ты мобилизационного возраста, согласно украинскому закону, ты должен быть в Украине. Это и факт. И дальше ты будешь воевать или не воевать. Ты будешь работать", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что военнообязанные мужчины за рубежом должны возвращаться в Украину, где они могут работать или, по ситуации, воевать. Он также отметил, что зарплата одного военного приносит налоги 6-8 человек, а помощь от западных союзников не покрывает такие расходы.

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"Ты можешь работать и не быть на фронте, это зависит от ситуации. Но ты должен платить налоги. В целом это справедливо платить налог. Но во время войны этот вопрос стоит очень остро. Этот вопрос - справедливость", - добавил он.

Президент заявил, что Украине всегда будет не хватать людей для ведения войны с Россией. Владимир Зеленский отметил, что россияне мобилизуют "мясо", в то время как Украина борется за права человека.

"Мы боремся против РФ, которая не считает людей. И она может мобилизовать своих людей, потому что она мобилизует трупы. Понимаете, они знают, что мобилизуют трупы. Они мобилизуют мясо. Им все равно: вернется этот человек или нет. А нам не все равно", - подчеркнул глава государства.

Зеленский подчеркнул, что суть не в том, что Украина имеет в четыре раза меньше населения, чем Россия. По словам президента, даже при равной численности населения Украина не бросала бы своих граждан под танки.

"Мы боремся за права людей. Какой смысл бороться за права человека, если ты не уважаешь эти права? Это просто бессмысленно, бред. И поэтому всегда будет не хватать (людей - ред.) против этого государства, которое держит людей как рабов и бросает их под танки", - пояснил Зеленский.

Мобилизация мужчин за рубежом

Как сообщал Главред, евродепутат Яак Мадисон поддержал возвращение в Украину около 800 тысяч мужчин, которые незаконно выехали за границу во время войны. По его словам, участие этих мужчин в войне является необходимым для победы Украины над Россией.

Также немецкий министр юстиции и защиты прав потребителей Марк Бушман заявил, что Германия не может заставить украинских мужчин, находящихся в стране, вернуться домой и служить в армии. В то же время Берлин будет продолжать поддерживать Украину в обороне.

Напомним, в Лондоне призвали украинских военнообязанных мужчин, стать на военный учет в Соединенном Королевстве. Согласно правилам, это можно сделать в течение семи дней после прибытия в Англию.

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