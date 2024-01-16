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"Им нужны мужчины": Депутат ЕП призвал вернуть в Украину 800 тысяч мужчин

Руслана Заклинская
16 января 2024, 15:45
Депутат Европарламента от Эстонии предлагает вернуть в Украину тех мужчин, которые незаконно бежали за границу во время войны.
'Им нужны мужчины': Депутат ЕП призвал вернуть в Украину 800 тысяч мужчин
Европа должна помочь Украине вернуть около 800 тыс. мужчин из-за границы / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада Вооруженных Сил Украины

Евродепутат Яак Мадисон выступил за возвращение в Украину около 800 тысяч мужчин, которые незаконно выехали за границу во время войны. Об этом депутат от Эстонии Яак Мэдисон заявил на заседании Европарламента.

"На прошлой неделе мы имели честь приветствовать господина Зеленского в Таллинне. И он сказал очень четко - им нужны мужчины. Им нужно больше мужчин, потому что тысячи мужчин погибли, в том числе и с украинской стороны", - сказал депутат.

Мадисон призвал Европу оказать помощь Украине в возвращении этих мужчин и обеспечении их участия в войне. По его словам, это будет способствовать победе Украины в войне с Россией.

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"Но в Европе у нас есть почти 800 тысяч мужчин, которые нелегально нарушили законы Украины и сбежали из Украины. И нам надо помочь Украине вернуть этих мужчин, а также помочь с военной помощью, чтобы они не погибали, а воевали за Украину и выиграли эту войну", - добавил Мадисон.

Мобилизация мужчин за рубежом

Напомним, в Лондоне украинское консульство призвало военнообязанных мужчин, находящихся за границей, стать на военный учет в Соединенном Королевстве. Согласно правилам, это можно сделать в течение семи дней после прибытия.

Также граждане Украины имеют конституционную обязанность участия в мобилизации, независимо от их местонахождения, заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он подчеркнул, что эта обязанность касается как лиц на территории Украины, так и тех, кто находится за границей.

Как сообщал Главред, министр юстиции и защиты прав потребителей Германии Марк Бушман отметил, что федеральное правительство Германии не может принудить украинских мужчин, находящихся в стране, возвращаться домой и служить в армии. В то же время, Берлин продолжит оказывать поддержку Украине в обороне.

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