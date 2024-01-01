Выезд за границу многодетных и мужчин с инвалидностью: в ГПСУ объяснили детали

Пограничники часто обнаруживают поддельные документы, используемые лицами, пытающимися пересечь границу.

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Могут ли выехать за границу многодетные и мужчины с инвалидностью / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Выезд за границу разрешен для военнообязанных лиц, которые имеют военно-учетные документы и могут предоставить документы об отсрочке от призыва. Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире ТСН.

По словам Демченко, в случае лиц с инвалидностью или многодетными родителями, которые имеют право на выезд за границу, пограничники тщательно проверяют документы, определяя их подлинность.

"Есть законодательство, которое регламентирует пересечение государственной границы, в том числе и отдельные нормы, которые действуют на время военного положения. Пограничники четко придерживаются законодательства. Лица, которые следуют через границу также должны соблюдать нормы", - сказал Демченко. видео дня

На пунктах пропуска регулярно выявляют недействительные или поддельные документы, которые пытаются использовать люди, чтобы нелегально выехать за пределы Украины. Именно поэтому пограничники проверяют документы об инвалидности, о том, что человек является многодетным родителем на предмет подделки.

"Мы разоблачаем, что цель поездки в некоторых случаях не совпадает с тем, что разрешено во время действия военного положения. Пограничники по-прежнему тщательно проверяют условия выезда тех категорий, кому разрешено покидать пределы Украины. Изменений в постановлении правительства не было. Но на работниках ГПСУ по-прежнему остается ответственность четко проверять условия выезда. Мы будем это делать и дальше.",- сказал Демченко.

Выезд за границу

Напомним, в рамках военного положения в Украине установлено ограничение на выезд военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако это ограничение не является абсолютным, отметил начальник отдела паспортной работы Управления организации пограничного контроля ГПСУ Валерий Бойко. Он пояснил, что в правилах пересечения границы были внесены изменения, уточнив категории граждан, которые могут выезжать за границу.

Как сообщал Главред, очевидцы на границе отмечают, что у мужчин призывного возраста с правом на выезд за границу дополнительно требуют документы. Контроль усилили также для выезда по системе "Путь".

Также в ГПСУ объяснили причины очередей на границе и прокомментировали информацию о проблемах с выездом за границу мужчин с III группой инвалидности и многодетных родителей. Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сказал, что пограничники соблюдают закон, проверяя документы лиц, которые хотят пересечь границу, и часто обнаруживают поддельные документы.

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