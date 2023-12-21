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ТЦК будут знать "все" о военнообязанных: в ВСУ рассказали подробности

Ангелина Подвысоцкая
21 декабря 2023, 22:24
Органы ТЦК и СП получат доступ к различным реестрам. Произойти это может после принятия закона.
ТЦК будут знать 'все' о военнообязанных: в ВСУ рассказали подробности
ТЦК могут получить доступ ко всем реестрам / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В ТЦК и СП может появиться доступ к большей информации о военнообязанных. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Речь идет о системе "Оберіг", которая уже работает.

"Те бумажные данные, которые есть у ТЦК, они перенесли в компьютер и они теперь есть в реестре. Мы можем оповещать военнообязанных в любой точке страны независимо от их места регистрации. Мы можем видеть те данные, которые были внесены, например, во Львове, а повестку вручили в Киеве. Мы можем видеть, есть ли у этого призывника причины для отсрочки или нет", - говорит Фитьо.

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Однако пока эта система не синхронизируется с другими реестрами. Это не происходит из-за закона, который еще не был принят.

"Когда этот закон примут, это значительно упростит проведение мобилизации, улучшит ее качество, уменьшит коррупционные риски с обеих сторон", - добавил он.

После принятия закона ТЦК будет иметь доступ к такой информации:

  • место жительства и регистрации,
  • место работы, где за военнообязанного платят налоги,
  • информация о наличии и количестве детей,
  • есть ли причины для получения отсрочки.

Мобилизация в Украине

Напомним, что в Раде заговорили о мобилизации женщин. Сразу несколько нардепов ВР подняли вопрос призыва на военную службу женщин. Сейчас в Украине обязательной мобилизации подлежат только мужчины.

Буданов заявил, что Силы обороны не могут обойтись без мобилизации. Численность Сил обороны составляет около 1,1 млн человек. Эти объемы не может перекрыть ни один рекрутинг, поэтому без мобилизации не обойтись.

Стало известно, кто будет призван, а кто получит отсрочку по новому закону. В Украине готовятся к изменениям в мобилизации. Новый законопроект предусматривает, что некоторые категории мужчин потеряют право на отсрочку.

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