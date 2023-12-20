Не только Украине: РФ объявила войну еще 3 странам - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что россияне могут прийти в эти страны под предлогом "защищать" новых граждан РФ.

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Путин объявил войну не только Украине / Коллаж: Главред, фото: СНБО, скриншот из видео

Российский диктатор Владимир Путин объявил войну не только Украине, но и нескольким другим странам. Речь идет о странах, для граждан которых РФ упростила обретение российского гражданства. Об этом в эфире телемарафона рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Путин говорил о том, что он хочет "защищать" новых российских граждан в Молдове и Казахстане. Также он фактически анонсировал войну и Беларуси.

"Они (россияне – Ред.) продолжают объявлять войну следующим странам... Чтобы мы с вами понимали, 18 декабря Путин подписал указ 962-й, который фактически объявляет войну Казахстану, объявляет войну Молдове, ну и заканчивает разбираться с Беларусью", – говорит Данилов.

видео дня

Данилов считает, что Путин отправит своих оккупантов "защищать" таких граждан, как это было в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму.

"Они будут рассказывать, что они идут защищать граждан, которые общаются на русском языке и которые имеют российские паспорта", – добавил Данилов.

Когда и как закончится война

Первый заместитель министра обороны Украины Алексей Павлюк сделал ошеломительный прогноз и заявил, что в следующем году Украина победит. Он добавил, что у Украины есть вооружение, которое приближает победу ВСУ и не дает оккупантам добиться успеха.

Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде рассказал каким будет окончание войны и назвал 3 сценария. Он считает, что даже после победы Украине стоит быть начеку, ведь РФ может атаковать страну вновь.

Военный эксперт Роман Свитан назвал месяц и сценарий окончания войны в Украине. Он считает, что к концу сентября следующего года закончится война против России ее разгромом.

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