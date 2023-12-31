Ситуация на границе: в ГПСУ рассказали о требованиях для выезда из Украины

В ГПСУ отметили, что пограничники часто обнаруживают поддельные документы, которые позволяют уклонистам пересечь границу и сбежать из Украины.

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В ГПСУ рассказали, какие лица имеют право на пересечение границы / Коллаж Главред, фото: УНИАН

В Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) объяснили причины очередей на границе и прокомментировали информацию о проблемах с выездом за границу мужчин с III группой инвалидности и многодетных родителей. Об этом в эфире ТСН сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Есть законодательство, которое регламентирует пересечение государственной границы, в том числе и отдельные нормы, которые действуют на время военного положения. Пограничники четко придерживаются законодательства. Лица, которые следуют через границу также должны соблюдать нормы", - отметил он.

Демченко подчеркнул, что пограничники часто обнаруживают поддельные документы, которые используют уклонисты, чтобы сбежать из Украины.

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"Мы разоблачаем, что цель поездки в некоторых случаях не совпадает с тем, что разрешено во время действия военного положения. Пограничники по-прежнему тщательно проверяют условия выезда тех категорий, кому разрешено покидать пределы Украины. Изменений в постановлении правительства не было. Но на работниках ГНСУ по-прежнему остается ответственность четко проверять условия выезда. Мы будем это делать и дальше. Проверяем документы об инвалидности, о том, что человек является многодетным родителем. Проверяем на предмет подделки", – сказал Демченко.

Представитель ГПСУ напомнил, что право на пересечение границы имеют военнообязанные лица, имеющие военные документы и документы, подтверждающие их отсрочку от призыва. Они должны иметь при себе выдержки заседаний органов ТЦК о предоставлении отсрочки, которые можно получить в ТЦК.

"Мы часто разоблачали поддельные документы о многодетности или фальшивые свидетельства о рождении. Поэтому пограничники имеют право проверять документы, которые выдают ТЦК", - подытожил он.

Ситуация на украинской границе

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине ужесточили требования по пересечению границы для мужчин, которые имеют законные основания для выезда. Согласно сообщениям в соцсетях и Telegram-каналах, очевидцы на границе сообщают о том, что у многих мужчин призывного возраста, имеющих законные права для выезда за границу, требуют дополнительные документы.

Как сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко, в 2023 году сотрудники Госпогранслужбы задержали около 8 тысяч человек, которые пытались незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска, и 3 тысячи человек, которые пытались воспользоваться поддельными документами.

По словам адвоката Ростислава Кравца, пока нет законного ограничения выезда мужчин за границу. Все решения по этому вопросу осуществляются "в ручном режиме".

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