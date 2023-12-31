Сбивают 85% целей: в Воздушных силах назвали количество ракет, выпущенных по Украине

По словам командующего Воздушных Сил Николая Олещука, с начала полномасштабного вторжения, россияне потеряли 329 самолетов и 324 вертолета.

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В Воздушных Силах рассказали, сколько ракет было уничтожено над Украиной / Коллаж Главред, фото: УНИАН, t.me.Tsaplienko, скриншот из видео

С начала полномасштабного вторжения России, в небе над Украиной было уничтожено 1709 воздушных целей различных типов, что составляет 85% от общего количества выпущенных по Украине ракет и дронов. Об этом сообщил Командующий Воздушных Сил Николай Олещук.

Всего Силы обороны уничтожили 1709 ракет разных типов:

Х-101/555/55 - выпущено - 1360, уничтожено – 1045;

"Калибр" - выпущено - 834, уничтожено - 397;

"Искандер-К" - выпущено 154, уничтожено - 62;

Ударные БпЛА "Shahed – 136/131" – выпущено-3940, уничтожено - 3095.

"Процент сбития средств воздушного нападения (крылатые ракеты и ударные БпЛА) – сейчас составляет около 85", - написал Николай Олещук.

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Он также добавил, что с начала 2023 года Украина получила первые системы "Patriot" и способность уничтожать баллистические ракеты.

"Сейчас мы уже уничтожили 15 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" и десятки баллистических ракет противника. Мы ожидаем дополнительные системы, которые смогут перехватывать баллистические ракеты", - отметил командующий Воздушных Сил.

По словам Николая Олещука, было успешно проведено несколько операций по уничтожению российских самолетов, которые использовали управляемые авиабомбы и другие средства для атак по Украине. Всего с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины было уничтожено 329 самолетов и 324 вертолета противника.

В воздушных силах сообщили, что в течение этого периода украинская авиация совершила более 16 000 вылетов: 7 600 – для поражения огнем, 8 600 – для обеспечения истребительного авиационного прикрытия.

"Наши пилоты также уничтожили несколько плавсредств противника, включая их основное логово – штаб Черноморского флота России", - написал Николай Олещук.

Удары по Черноморскому флоту

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина благодаря атакам по Черноморскому флоту, лишила Россию доминирования в Черном море. В материале Bloomberg отмечается, что российские оккупанты базируют свой Черноморский флот в Крыму уже 240 лет. Сейчас обстоятельства становятся такими, что Путин рискует потерять свой флагманский военно-морской центр, поскольку Украина активизирует свои атаки на российские военные объекты на полуострове.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс высказал мнение, что удар украинских сил по российскому военному кораблю в оккупированном Крыму в ночь на 26 декабря свидетельствует о том, что "ошибаются те, кто считает, что война в Украине уже завершилась".

Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования " Юг " отметила, что огромный взрыв на корабле в Феодосии не может быть объяснен только горючим или боекомплектом судна. Наталья Гуменюк считает, что это был своеобразный "рождественский сюрприз, полностью упакованный".

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