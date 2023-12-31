УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Сбивают 85% целей: в Воздушных силах назвали количество ракет, выпущенных по Украине

Юрий Берендий
31 декабря 2023, 21:04
По словам командующего Воздушных Сил Николая Олещука, с начала полномасштабного вторжения, россияне потеряли 329 самолетов и 324 вертолета.
Сбивают 85% целей: в Воздушных силах назвали количество ракет, выпущенных по Украине
В Воздушных Силах рассказали, сколько ракет было уничтожено над Украиной / Коллаж Главред, фото: УНИАН, t.me.Tsaplienko, скриншот из видео

С начала полномасштабного вторжения России, в небе над Украиной было уничтожено 1709 воздушных целей различных типов, что составляет 85% от общего количества выпущенных по Украине ракет и дронов. Об этом сообщил Командующий Воздушных Сил Николай Олещук.

Всего Силы обороны уничтожили 1709 ракет разных типов:

  • Х-101/555/55 - выпущено - 1360, уничтожено – 1045;
  • "Калибр" - выпущено - 834, уничтожено - 397;
  • "Искандер-К" - выпущено 154, уничтожено - 62;
  • Ударные БпЛА "Shahed – 136/131" – выпущено-3940, уничтожено - 3095.

"Процент сбития средств воздушного нападения (крылатые ракеты и ударные БпЛА) – сейчас составляет около 85", - написал Николай Олещук.

видео дня

Он также добавил, что с начала 2023 года Украина получила первые системы "Patriot" и способность уничтожать баллистические ракеты.

"Сейчас мы уже уничтожили 15 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" и десятки баллистических ракет противника. Мы ожидаем дополнительные системы, которые смогут перехватывать баллистические ракеты", - отметил командующий Воздушных Сил.

По словам Николая Олещука, было успешно проведено несколько операций по уничтожению российских самолетов, которые использовали управляемые авиабомбы и другие средства для атак по Украине. Всего с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины было уничтожено 329 самолетов и 324 вертолета противника.

В воздушных силах сообщили, что в течение этого периода украинская авиация совершила более 16 000 вылетов: 7 600 – для поражения огнем, 8 600 – для обеспечения истребительного авиационного прикрытия.

"Наши пилоты также уничтожили несколько плавсредств противника, включая их основное логово – штаб Черноморского флота России", - написал Николай Олещук.

Удары по Черноморскому флоту

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина благодаря атакам по Черноморскому флоту, лишила Россию доминирования в Черном море. В материале Bloomberg отмечается, что российские оккупанты базируют свой Черноморский флот в Крыму уже 240 лет. Сейчас обстоятельства становятся такими, что Путин рискует потерять свой флагманский военно-морской центр, поскольку Украина активизирует свои атаки на российские военные объекты на полуострове.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс высказал мнение, что удар украинских сил по российскому военному кораблю в оккупированном Крыму в ночь на 26 декабря свидетельствует о том, что "ошибаются те, кто считает, что война в Украине уже завершилась".

Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования " Юг " отметила, что огромный взрыв на корабле в Феодосии не может быть объяснен только горючим или боекомплектом судна. Наталья Гуменюк считает, что это был своеобразный "рождественский сюрприз, полностью упакованный".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине обстрелы ВСУ
Реклама

Главное за день

Угроза чрезвычайно высока: РФ в любой момент может атаковать Украину ракетами

Угроза чрезвычайно высока: РФ в любой момент может атаковать Украину ракетами

21:37 Украина
Россияне хотят выбить ВСУ из важных плацдармов: подробности о боях на Херсонщине

Россияне хотят выбить ВСУ из важных плацдармов: подробности о боях на Херсонщине

21:25 Украина
Сбивают 85% целей: в Воздушных силах назвали количество ракет, выпущенных по Украине

Сбивают 85% целей: в Воздушных силах назвали количество ракет, выпущенных по Украине

21:04 Украина
Все главные новости

Последние новости

22:08

Ситуация на границе: в ГПСУ рассказали о требованиях для выезда из Украины

21:37

Угроза чрезвычайно высока: РФ в любой момент может атаковать Украину ракетами

21:25

Россияне хотят выбить ВСУ из важных плацдармов: подробности о боях на Херсонщине

21:04

Сбивают 85% целей: в Воздушных силах назвали количество ракет, выпущенных по Украине

20:20

Сорвали планы оккупантов: генерал-разведчик назвал ключевой успех ВСУ

Что произойдет в 2024 году и чего ждать украинцам: главные прогнозыЧто произойдет в 2024 году и чего ждать украинцам: главные прогнозы
19:25

Глубинное украинское общество хочет жить как до 2022мнение

19:19

Сильный ветер и дождь: где будет заливать Украину 1 января

19:15

Лунный календарь 1 января 2024 года: чего стоит избегать в первый день 2024 года

18:55

Украина, скорее всего, получит F-16 модификации C/D: что это значит

Реклама
18:37

"Я не разбираюсь в политике": СБУ поймала московскую блогершу Маслову в Карпатах

18:24

Новое наступление россиян: эксперт предупредил об угрозе и назвал дату

18:08

Patriot сбил уже 15 "Кинжалов": сколько ракет Россия запускала в 2023-м

18:00

Зря вы ее не используете: для чего нужна лишняя дырка на кроссовках

17:49

Враг забегал на позиции, его выбивали: в ВСУ рассказали о ситуации под Марьинкой

17:34

Бадоев рассказал об отношениях со своими детьми, которые живут за границей

17:01

"Разъедает плесень": самый простой способ удалить пятна на силиконовом герметике

17:00

Открыли огонь по своим: россияне пошли штурмом на собственные позиции с танкамиВидео

16:58

Выехала из оккупации, но не спаслась: в Одессе ракета убила молодую девушку

16:39

Кому будут давать повестки на блокпостах в Киевской области: военный раскрыл детали

16:22

Предательница Монтян "запинала" Соловьева и Ко в прямом эфиреВидео

Реклама
16:15

В Украине в 2024-м поднимут зарплаты учителям: как и когда изменятся выплаты

16:05

Тревога на Новый год: в Воздушных силах предупредили об угрозе обстрелов

16:01

Россияне пытаются обойти Авдеевку: ВСУ - о тяжелых боях на фронте

15:16

Приметы 1 января: что можно и нельзя делать в первый день нового года

14:53

Беды закончатся: четыре знака зодиака ждет невероятный 2024 год

14:39

Сергей Притула раскрыл подробности отношений с бывшей женой

14:33

Сын безумного путиниста Охлобыстина ушел в армию оккупантов

14:28

Когда F-16 появятся на фронте и какие ракеты могут применять: эксперт дал четкий ответ

14:25

Кремль получил мощный удар в Украине: у Путина уловили опасную тенденцию – ГУР

13:50

Оля Цибульская рассказала про желание вступить в ВСУ

13:45

Вся Украина "красная": в Кривом Роге и Кропивницком прогремели взрывы

13:39

Чем полезен грецкий орех: необычайно интересные сведения об этом плоде

13:36

Пощелкают ракеты России: эксперт рассказал, как F-16 изменят ситуацию в войне

13:29

В ГУР отреагировали на бред России об обстреле гостиницы Харькова: "Будут наказаны"

13:01

Муж Элины Свитолиной показал их крошку-дочь у новогодней елки

12:47

Женщина всегда держит кухонные щипцы в машине: причина вас удивитВидео

12:46

Почему нужно обязательно целоваться под бой курантов: ответ удивит

12:45

У Путина "стремятся" лишить Украину поддержки одного из важнейших союзников – WP

12:28

Россия нацелена захватить еще один населенный пункт сразу после Нового года - Коваленко

12:10

"Конец авиационного счастья": РФ потеряла 30% своих бомбардировщиков Су-34

Реклама
12:08

Ротару напомнила о себе и "окликнула" своего сына с невесткой

11:56

Бывшая протеже Потапа критично высказалась про его поведение

11:47

Гороскоп на завтра 1 января 2024: Стрельцам - расходы, Девам - любовь с первого взгляда

11:46

Сильнейший мороз и необычные аномалии: климатолог удивила прогнозом на 2024 год для Украины

11:31

РФ изменила акцент атаки: в ВСУ объяснили, почему удалось сбить лишь половину "Шахедов"

11:29

У России есть две "задачи" против Украины: в ISW раскрыли план Путина

11:25

У Шойгу выдали невероятную чушь, почему ударили по гостинице в Харькове

11:24

"Люк Скайуокер" и украинка-звезда "Викингов" душевно спели "Щедрика" для украинцевВидео

11:19

Внука-беглеца Ротару захейтили за цинизм во время обстрелов по городам Украины

10:31

Украинцы будут платить 18% с переводов на свою карту: какой налог придумал Кабмин

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять