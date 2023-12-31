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Сорвали планы оккупантов: генерал-разведчик назвал ключевой успех ВСУ

Юрий Берендий
31 декабря 2023, 20:20
По словам генерала-разведчика, Силы обороны Украины проводят мощные контратаки на Бахмутском и Запорожском направлениях.
Сорвали планы оккупантов: генерал-разведчик назвал ключевой успех ВСУ
Генерал-разведчик назвал ключевой успех ВСУ / Коллаж: Главред, фото: Главред, DeepState

Армия РФ не смогла достичь запланированных стратегических целей в своей агрессивной войне в течение этого года. Об этом заявил генерал армии Украины и бывший глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж в эфире телеканала "Эспрессо".

"Враг не продвинулся ни на одном из активных направлений, которые планировал захватить. Речь идет не только о Донецкой и Луганской областях. Россия планировала поставить Украине жестокие условия по так называемому перемирию, после чего сформировать новую агрессивную политику. Но ВСУ сорвали вражеские стратегические планы, это основное достижение", - сообщил он.

Маломуж отметил, что по выводам наших военных аналитиков и коллег из США и Британии, с начала войны мы практически нейтрализовали 90% личного состава боевых частей РФ.

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"ВСУ взорвали чрезвычайно мощную армию. Разговоры о том, что россияне имеют силы, которые будут эффективно действовать вплоть до Киева, - стали мифом позиции, это чрезвычайно тяжелая модель действий", - указывает бывший глава Службы внешней разведки Украины

Маломуж также добавил, что на других участках фронта Силы обороны Украины ведут мощные контратаки, в частности Запорожском направлении и вблизи Бахмута. Также удалось отбить атаки в конкретных секторах, таких как Авдеевка, Сватово, Кременная, Купянск, откуда россияне планировали наступательные операции на Харьков.

Война России против Украины - последние новости

Русские войска захватили свои же позиции на Лиманском направлении в Луганской области возле дубравы. В ходе штурма россияне понесли потери.

Во время своей работы в Украине, американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot уже уничтожил 15 гиперзвуковых ракет "Кинжал", сообщил спикер воздушных сил, Юрий Игнат.

В ВВС призывали украинцев внимательно относиться к вероятным сигналам воздушной тревоги в новогоднюю ночь.

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