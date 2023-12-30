В ГПСУ предупредили о новых требованиях контроля: кого "заворачивают" на границе

Усилен контроль документов для мужчин призывного возраста, выезжающих за границу.

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В Украине усилен контроль на границе / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН и Facebook/DPSUkraine

В Украине ужесточили порядок пересечения границы для мужчин, имеющих законные основания для выезда.

Соответствующие сообщения начали появляться в соцсетях и Telegram-каналах. Очевидцы на границе сообщают о том, что у многих мужчин призывного возраста, имеющих законные права для выезда за рубеж, требуют дополнительные документы.

В частности, утверждается, что усилен контроль документов для выезжающих по системе "Шлях".

видео дня

Кроме того сообщается, что, с вечера 29 декабря пограничники перестали выпускать мужчин с инвалидностью 3 группы и сопровождающих людей с инвалидностью.

Также в Сети появилось видео, на котором зафиксировано, как представитель Госпогранслужбы рассказывает многодетному отцу, что теперь он не сможет уехать из Украины без специального разрешения. На видео девушка-пограничник говорит, что с 20:00 29 декабря "есть другое распоряжение".

"До 20 часов было так, как вы говорите – просто мы не были такие требовательные, мы не требовали от вас этих документов, мы смотрели только, что вы многодетный, и вы пересекали (границу – ред.)", – сказала она.

Что говорят в Госпогранслужбе

В Госпогранслужбе подтвердили, что из-за неоднократных подделок документов могут требовать у мужчин, которым разрешено пересекать границу, в частности многодетных родителей, выписку из протокола ТЦК или запись об отсрочке в военноучетных документах.

Представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде" отметил, что из-за неоднократных подделок документов ГПСУ может требовать военно-учетных документов с записью об отсрочке.

"Учитывая, что мы неоднократно выявляли подделки документов, связанных с многодетностью, наши инспекторы могут проверять это условие выезда мужчин, в том числе и по документам из территориальных центров комплектования. Это могут быть выписка из протокола ТЦК о принятом решении об отсрочке, или запись об отсрочке в военноучетных документах", - пояснил Демченко.

Ранее сообщалось о том, могут ли ехать из Украины мужчины с бронью от мобилизации. Мужчины, которые получили бронь от мобилизации от своего работодателя, могут выезжать из Украины в военное положение, если им оформили командировку за границу.

Напомним, ранее пограничники рассказали, сколько уклонистов пыталось бежать из Украины в 2023-м. 11 тысяч мужчин пытались незаконно пересечь границу, сообщает спикер профильного ведомства, Госпогранслужбы, Андрей Демченко.

Как ранее рассказал адвокат Ростислав Кравец, на сегодняшний день фактически по закону запрета выезда мужчин за границу нет. Все происходит "исключительно в ручном режиме".

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