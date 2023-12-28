Пограничники рассказали, сколько уклонистов пыталось бежать из Украины в 2023-м

11 тысяч мужчин пытались незаконно пересечь границу, сообщает спикер профильного ведомства, Госпогранслужбы, Андрей Демченко.

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Как говорят пограничники, чаще всего уклонисты пытаются незаконно пересечь границы с Румынией и Молдовой / коллаж Главред, фото УНИАН

В 2023 году сотрудники Госпогранслужбы задержали около 8 тысяч мужчин, которые пытались пересечь границу вне пунктов пропуска ‒ и 3 тысячи, которые предоставили поддельные документы в пунктах пропуска. Об этом сообщил спикер ведомства Андрей Демченко, передает агентство "Укринформ".

"В общей сложности за одиннадцать месяцев этого года было задержано 7 тысяч 700 нарушителей, которые пытались незаконно пересечь границу на зеленом участке границы, то есть за пределами пунктов пропуска", – говорит чиновники.

Демченко утверждает, что при этом стало гораздо меньше желающих пересечь границу за пределами пунктов пропуска по сравнению с минувшим годом.

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"Тогда за сутки мы задерживали по 80-100 нарушителей. Сейчас попыток гораздо меньше", — отметил представитель Госпогранслужбы.

По его словам, чаще всего уклонисты пытаются незаконно пересечь границы с Румынией и Молдовой, а меньше всего —границу с Польшей.

"Если говорить о предыдущих периодах, то увеличение попыток фиксировалось, когда есть благоприятные погодные условия для пересечения. Поскольку, когда пришли холода и снег, становится непроходимая местность, тогда пересечь границу желающих становится меньше", — сказал Демченко.

Мобилизация в Украине

Ранее в Минобороны уточнили позицию относительно возможности мобилизации лиц, находящихся за границей. Министр обороны Рустем Умеров не подразумевал в своих словах юридическое давление или наказание мужчин, которые уехали за границу, сказал Илларион Павлюк.

Напомним, спикер Минобороны Украины объяснил разницу между мобилизацией и рекрутингом. Рекрутинг - это сервис для добровольцев, которые хотят присоединиться к ВСУ, выбирая свои условия. Он не исключает мобилизацию, но эти две системы могут существовать параллельно.

Как сообщалось ранее, президент Зеленский не будет подписывать законопроекты, которые будут касаться обязательной мобилизации женщин. Он отметил, что не поддерживает обязательную мобилизацию женщин, но может рассмотреть аргументы по снижению возрастного "порога".

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