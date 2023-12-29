Мобилизация за рубежом: как Украина планирует привлечь к службе мужчин за границей - Мусиенко

Конституционная обязанность участия в мобилизации возложена на всех граждан, независимо от их местонахождения. Об этом рассказал в интервью Главреду руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
"Конституционная обязанность возлагается как на тех мужчин, которые находятся на территории Украины, так и на тех, кто за границей. Но при этом практически нереально привлекать к ответственности и применять санкции в отношении тех, кто находится за границей на законных основаниях", - пояснил Мусиенко.
По словам эксперта, мобилизация лиц, находящихся за границей на законных основаниях, пока невозможна. Мусиенко отметил, что обсуждение возможных путей решения этого вопроса будет продолжаться, но сейчас воплощение норм в отношении мужчин за границей является вызовом.
Кто такой Александр Мусиенко
Александр Мусиенко-блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации " Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.
Мобилизация в Украине
Напомним, Кабмин внес в Верховную Раду законопроект о мобилизации и воинском учете. Изменения предусматривают снижение призывного возраста, ограничения для уклонистов и обязательства носить военно-учетные документы и являться в военкомат без повестки для уточнения данных.
Также полковник Роман Горбач, рассказал о планах ВСУ по расширению круга лиц, которые могут быть призваны во время мобилизации. Эти меры направлены на доукомплектование Сил обороны.
Как сообщал Главред, в новом законопроекте о мобилизации норма по снижению призывного возраста с 27 до 25 лет имеет целью омоложение военного состава и привлечение более широкого круга граждан к службе.
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