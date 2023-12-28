"На фронт нужно отправить ТЦК": военный жестко высказался о мобилизации

Солдат-штурмовик из батальона "Эдельвейс" обвинил ТЦК в том, что из-за их действий у украинцев пропала мотивация идти в армию.

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Военный призвал отправлять на фронт сотрудников ТЦК / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, УНИАН

В Украине снизилась мотивация граждан идти в армию. Причиной этого является неудовлетворительная работа сотрудников ТЦК и СП, которые раздавали повестки на улице всем подряд. Об этом в интервью ТСН.ua рассказал солдат-штурмовик 3 роты 8 батальона 10 ОГШБ "Эдельвейс" Александр Миненко.

"Сейчас какая мотивация? Вы же видите, как действует военкомат. Кто захочет идти в ту армию, когда военкомат тебя колотит, забрасывает... Я не знаю, какая нужна мотивация, но не такая, что палками загонят. Да, ребят надо менять, но так, как сейчас происходит эта мотивация, то мне считается, это будет очень нескоро", - сказал Миненко.

Он добавил, что отправлять на фронт нужно самих сотрудников ТЦК, ведь у них уже есть необходимые знания, умения и подготовка.

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"Батальон ТЦК можно сложить за две недели и это будет очень отличный батальон. Чего они шли в армию? Просто, чтобы штаны там протирать. У них есть соцпакеты, то пусть идут. Зачем они ловят кого-то, чтобы вместо себя кого-то отправить. Зачем делать эту мобилизацию? Нужен ТЦК, мне кажется, это проще простого собрать его и это будет очень эффективно. Они военные, они стреляны, они ездили на учебу, что-то делали все это время", — добавил военный.

Мобилизация в Украине 2024

Напомним, Кабмин внес в Верховную Раду законопроект по мобилизации. Согласно документу, предлагается снизить призывной возраст до 25 лет, ужесточить "меры" в отношении уклонистов (например, запрет на выдачу кредитов, получения / продления загранпаспорта и паспорта гражданина Украины) и расширить обязанности полиции - правоохранители тоже смогут вручать военнообязанным повестки.

Согласно документу, изменения затронут даже категории людей, которых могут мобилизовать. Так, например, после подписания этого законопроекта, в Украине смогут мобилизовать лиц с инвалидностью.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец выступил против законопроекта о мобилизации. Он заявил, что нормы, указанные в законопроекте, нарушают Конституцию Украины, ведь ущемляют права человека.

Также мы писали о том, какие категории мужчин не будут подлежать призыву.

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