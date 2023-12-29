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"Людей много": Мусиенко высказался о снижении призывного возраста и мобилизации заключенных

Руслана Заклинская
29 декабря 2023, 17:24
В законопроекте о мобилизации не хватает возможности для службы людей, находящихся в местах лишения свободы.
'Людей много': Мусиенко высказался о снижении призывного возраста и мобилизации заключенных
Для чего в Украине снижают призывной возраст / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/musiienkoua

Норма о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет в новом законопроекте о мобилизации имеет целью омоложение личного состава и привлечение к службе более широкого круга граждан. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Эта норма продиктована необходимостью омолаживать личный состав и, фактически, привлекать к службе большие категории людей", - пояснил он.

Эксперт также отметил, что в этом законе не хватает возможности для службы людей, которые находятся в местах лишения свободы. Он подчеркнул, что многие такие люди изъявляют желание присоединиться к защите Украины и выполнять обязанности военной службы.

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"Не понятно, почему мы до сих пор не решили вопрос с мобилизацией людей, которые находятся в тюрьмах, но хотят по собственному желанию мобилизоваться и защищать украинскую землю. Таких людей много, и здесь речь не о тех, кто имеет судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления. И таким людям надо дать возможность мобилизовываться. Это - тот подход, которым можно и стоит пользоваться. И соответствующие изменения стоит вносить, чтобы эта категория тоже могла бы приобщаться к военной службе", - сказал Мусиенко.

По его мнению, необходимо создать возможность для этой категории граждан мобилизоваться, при условии, что они не имеют судимости за тяжелые или особо тяжкие преступления.

Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко-блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации " Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Законопроект о мобилизации

Напомним, 26 декабря Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект о военной службе, но его быстро удалили с сайта. В нем предусмотрены изменения относительно мобилизационного возраста, отсрочек и возможность мобилизовать инвалидов с некоторыми заболеваниями.

Также новый законопроект вызывает беспокойство из-за запрета использования собственных средств уклонистами. Экономист Олег Пендзин опасается возможных последствий, поскольку территориальные центры комплектования будут иметь право на штрафы без оформления протокола, а в случае невыполнения штрафа человек может оказаться в реестре должников, что приведет к различным ограничениям, включая блокировку счетов.

Кроме этого, начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что новый законопроект о мобилизации будет усовершенствован. Сейчас мобилизация происходит по плану, сохраняя стандартный призывной возраст от 18 до 60 лет.

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