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Блокировка зарплаты за неявку в военкомат: экономист объяснил, кому это грозит

Руслана Заклинская
27 декабря 2023, 20:39
Новая норма законопроекта о мобилизации позволяет блокировать счета гражданам, которые не появляются в военкомат в течение определенного времени.
Блокировка зарплаты за неявку в военкомат: экономист объяснил, кому это грозит
Уклоняющиеся могут попасть в реестр должников / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В контексте появления нового законопроекта относительно мобилизации, который обсуждается в обществе, много вопросов вызывает положение о запрете использования собственных средств уклоняющимися от призыва. Экономист Олег Пендзин рассмотрел эту норму и выразил свои опасения относительно возможных последствий в комментарии ТСН.иа.

Согласно предложенной норме, территориальные центры комплектования (ТЦК) будут иметь право налагать штрафы без оформления административного протокола. Если человек получит повестку, но не явится в установленный срок и не уплатит штраф, он может попасть в реестр должников. По словам экономиста, такой механизм может повлечь различные ограничения, включая блокировку банковских счетов и запрет распоряжения имуществом.

"ТЦК будут иметь полномочия без оформления админпротокола налагать штраф. То есть они хотят отправить человеку повестку по электронной почте. Человек не появился в установленный срок в ТЦК, на него наложили штраф в размере несколько тысяч гривен. Не знаю, какие они определят сроки для погашения. Если штраф не уплачен, человек попадает в реестр должников. Если человек попадает в этот реестр, то в отношении него начинает работать исполнительная служба, которая может заблокировать счета, запретить распоряжаться имуществом", - сказал Олег Пендзин.

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Пендзин подчеркивает, что в законе могут изменить эту норму из-за политической чувствительности ситуации. Окончательный вариант закона, вероятно, будет изменен, чтобы избежать крайних ограничений и учесть существенные аспекты гражданских прав и свобод.

"Они все политики. Они все безумно боятся поставить крест на своей политической карьере. То, что там написано - это ужас и слезы. Я думаю, что эта норма исчезнет. Как и огромные штрафы, о которых идет речь", - добавил он.

Законопроект о мобилизации

Напомним, Кабинет министров внес законопроект о военной службе, предлагая снижение возраста призыва и ограничения для уклонистов. Пояснительная записка появилась на сайте Верховной Рады, но позже сайт перестал работать.

Также новый законопроект о военной службе в Украине включает возможность мобилизации лиц с инвалидностью. Кабмин опубликовал постановление с полным списком заболеваний с которыми людей могут мобилизовать.

Как сообщал Главред, Кабмине определил категории лиц, которые не будут подлежать призыву на военную службу во время мобилизации. Среди них лица с инвалидностью I или II группы, члены семьи, обеспечивающие постоянный уход за инвалидами, женщины в отпуске по уходу за ребенком, студенты и научно-педагогические работники.

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